Emma Watson confiesa cómo de cercana es su relación con Tom Felton y cada cuánto hablan

Emma Watson es muy querida por los fans de 'Harry Potter', por su papel como Hermione Granger, y siempre la recordaremos por ello. Tom Felton lo vivió de forma distinta, ya que él interpretaba Draco Malfoy, y su personaje era un mago malvado que complicaba la vida a Harry Potter. Interpretar este papel, como confesó el actor, le trajo muchas dificultades en su vida privada, especialmente a la hora de ligar, con una importante excepción.

Y es que Emma Watson, con motivo del reencuentro que protagonizaron las estrellas de 'Harry Potter', confesó a ET Canada la atracción que sentía por Tom Felton los primeros años en los que compartían rodajes como alumnos de Hogwarts: "Solía llegar cada día y buscar su número en la hoja de rodaje. Era el número 7, y si aparecía, entonces era un día mucho más emocionante. [Tom] tenía tres años más así que para él era más bien, 'eres como mi hermana pequeña'".

Emma y Tom siempre han tenido una relación especial y han demostrado que su amistad ha perdurado en el tiempo con muchas reuniones e incluso vacaciones juntos en los últimos años, que llegaron a levantar rumores de noviazgo. En una entrevista que Emma Watson concedió a Vogue, se sinceraba sobre su temprano enamoramiento, y sobre la relación que la une a Tom actualmente: "Hablamos prácticamente todas las semanas, y nos parece algo tierno".

Para Felton, aquello no era ningún secreto, y así lo recordaba en el reencuentro especial: "Creo que estaba en la silla de maquillaje y alguien soltó algo en plan, 'sí, estaba enamorada de ti'". Esto no fue ningún impedimento para que los actores ganaran confianza y establecieran una bonita relación de apoyo a la que, aún a día de hoy, les cuesta poner nombre.

En una entrevista con US Weekly, Tom Felton se refería así al especial vínculo que mantienen: "Somos algo, si eso tiene algún sentido. Hemos estado muy unidos durante mucho tiempo. La adoro. Creo que es fantástica. Creo que es parte de lo que todos hemos sido parte, pero ella es la única chica, ciertamente la más joven en el set, y crecer con lo que tuvo que crecer fue increíblemente emocionante. Ahora vas a conseguir que se me salten las lágrimas, pero no, creo que es una fantástica influencia para el mundo".

