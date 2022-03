El fenómeno 'Harry Potter' ha tocado las vidas de millones de fans a lo largo de los años, pero sin duda cambió por completo la de los protagonistas de la saga, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Los jóvenes actores han hablado a lo largo de los años de todo lo que supuso para ellos comenzar una saga de éxito mundial con 9 y 10 años, y en la emotiva reunión de 'Harry Potter' por el 20 aniversario volvieron a reflexionar sobre los mejores momentos y también los más duros.

Pero para Emma Watson, como apuntaba Daniel en el reencuentro, fue más difícil al ser la única chica y además la más joven, y reconocía que a lo mejor no le dieron todo el apoyo que necesitaba. Pero Watson siempre ha sido muy independiente y aprendió muy pronto a cuidarse sola, como ella misma relata en un reportaje con GQ UK.

"Me fui de casa cuando tenía 10 años. Estuvimos fuera dos meses, y viajamos alrededor de Inglaterra; fuimos a Newcastle y Durham y Escocia, por todas partes", cuenta.

Emma Watson no tenía familia cerca mientras rodaba siendo una niña

"Creo que esa fue una diferencia clave entre Dan, Rupert y yo. Yo no tenía a mis padres acompañándome, no tenía ningún miembro de mi familia", asegura Emma.

"Mis padres trabajaban los dos y no querían hacer eso, lo cual respeto. Los dos son muy ambiciosos en sus carreras y como están divorciados, si mi madre se ponía a viajar conmigo no podría haber cuidado de mi hermano pequeño. Realmente no era una posibilidad. Esto es una forma de decir con rodeos que solo yo era responsable de mí misma, y al ser responsable de mí misma, sabía que era mi propia protectora".

Además, el trío de protagonistas se vio obligado a mudarse a un hotel nada más conocerse la noticia de su fichaje, pues el boom de los libros de 'Harry Potter' provocó un huracán mediático. "Había prensa en nuestras casas, fue un remolino de locura", contaba la actriz.

Lo madura que Emma era para su edad siempre se ha destacado entre sus compañeros de reparto y los adultos de la saga, además de la inteligencia que comparte con su personaje, Hermione Granger.

