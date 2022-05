Tom Felton confiesa los serios problemas que tuvo para ligar por culpa de 'Harry Potter'

El éxito que obtuvieron las estrellas de 'Harry Potter' no siempre fue acompañado de en su vida cotidiana, donde muchas de ellas sufrieron problemas de adaptación como los que ha confesado en diversas ocasiones Emma Watson.

Del mismo modo, aunque menos grave, Tom Felton ha desvelado las dificultades a las que se enfrentó en su temprana adolescencia cuando fue escogido para dar vida a Draco Malfoy. El actor ha asegurado que no fue concretamente un galán con las chicas de su escuela debido al aspecto que debía llevar durante el proceso de casting.

El exalumno de Hogwarts de 34 años ha concedido una entrevista a The Guardian en la que ha repasado los momentos previos al ascenso de su fama.

"Algunas personas realmente se esfuerzan con la idea de que yo no era un chico especial y popular, pero iba con el pelo teñido y hacía el papel de un mago malvado. No fue genial. No me hizo ningún favor con las chicas", ha asegurado Felton.

A pesar de estos problemas para ligar, el intérprete tuvo una complicidad especial con Emma Watson, a quien siempre protegió.

"Creo que estaba en la silla de maquillaje y alguien soltó algo en plan, 'sí, estaba enamorada de ti'", admitió en 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts'. "Yo era muy protector con ella. Sí, siempre he tenido debilidad por ella y eso continúa hoy en día. Siempre ha habido algo en plan, no sé, una afinidad".

Emma Watson y Tom Felton en la reunión de 'Harry Potter' | HBO Max

El desconcertante casting que hizo Tom Felton para 'Harry Potter'

Sobre los momentos previos a su elección como mago de Slytherin, Tom audicionó para Harry Potter y Ron Weasly, por lo que también tuvo que teñirse el cabello de negro y pelirrojo.

"Creo que obtuve el papel porque era indiferente", ha recordado el actor, quien estuvo confuso al principio de la producción. "No tenía ni idea de qué estaban hablando los demás. ¿Magos en los armarios debajo de las escaleras? Y con tres hermanos mayores, aprendes a tener confianza rápidamente. Creo que Chris Columbus, el director, reconoció este ligero desinterés y arrogancia en mí, así que pensó que podría funcionar para Malfoy", ha confesado Tom.

Tom Felton como Draco Malfoy en 'Harry Potter' | Warner Bros.

De hecho, ha comentado que apenas se preparó su personaje para el casting: "No tuve que hacer 10 páginas de diálogo para la audición. Todo lo que hice fue aparecer como un niño mocoso que se sentía bien y obtuve el papel".

Sin embargo, Jason Isaacs, quien dio vida a su padre Lucius, le ayudó mucho: "Fue increíblemente comprensivo y elegante".

Seguro que te interesa:

'Harry Potter': Emma Watson explica por qué decidió que su beso con Daniel Radcliffe fuese tan "salvaje"