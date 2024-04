Elizabeth Hurley habla abiertamente sobre el rumor de que el príncipe Harry perdió la virginidad con ella

La Casa Real británica no gana para disgustos en los últimos tiempos y, recientemente, su crisis se ha visto aumentada por el cáncer de Carlos III y Kate Middleton, provocando que parte de la industria cinematográfica, como Shannen Doherty, le envíe su apoyo.

Antes de ello, el príncipe Harry publicó sus memorias, tituladas En la sombra (Spare). En ellas, desveló episodios de lo más controvertidos hacia miembros de su familia, pero también recordó aspectos más íntimos de su vida privada como el momento en el que perdió la virginidad.

El Duque de Sussex explicó que fue "humillante" y que la perdió con "una mujer mayor a la que le gustaban los caballos y que me trató como a un joven semental. La monté rápidamente, tras lo cual me dio unos azotes en el culo y me echó".

El príncipe Harry llegando solo a la coronación de Carlos III | Gtres

A pesar de que la identidad de esta mujer fue revelada, e incluso dio su versión de los hechos, muchos apuntaron, entre otras, a Elizabeth Hurleycomo la persona con la que Harry mantuvo relaciones sexuales por primera vez.

Ahora, ella ha roto su silencio y se ha referido tajante a estos rumores: "Eso es ridículo. Él dijo: 'Ella era inglesa. Era mayor que yo. Estaba en Gloucestershire'. Y la gente dijo: 'Ah, es Elizabeth'. Fue absurdo. Fue ridículo", dijo durante un episodio de Watch What Happens Live, de Andy Cohen.

La actriz también señaló que "nunca había conocido" a Harry en su vida. Es como decir: 'Oh, es muy guapo. Es estadounidense. Oh, es Andy Cohen", bromeando sobre el presentador.

Recientemente, Hurley protagonizó un thriller erótico dirigido por su propio hijo y cuyo tráiler te enseñamos en el vídeo de arriba.

Elizabeth Hurley durante la presentación de Strictly Confidential | Getty Images

La mujer con la que habría perdido la virginidad el príncipe Harry es Sasha Walpole y ella señaló en una entrevista con The Daily Mail que estaban "borrachos y teniendo sexo en un parque", dijo, agregando que no sabía que el príncipe era virgen: "No tenía pinta de serlo, parecía que sabía lo que hacía".

"El encuentro duró 5 minutos y le di una palmada en el trasero. Recuerdo su ropa interior", aseguró Sasha al que definió como un coito "espontáneo y chispeante" detrás de un pub. "Fue rápido, salvaje, emocionante", recordó sobre un Harry de 16 años en ese entonces.