Elizabeth Hurley asegura que se sintió "segura" haciendo escenas de sexo al dirigirla su hijo: "Estoy tan relajada"

El hijo de Elizabeth Hurley, Damian Hurley, ha heredado el gusto de su madre por Hollywood, y con solo 21 años ya está completamente implicado en la industria.

Damian acaba de cumplir su sueño de rodar su primera película, Strictly Confidential, en la que ha contado con la participación de su madre, como no podía ser de otra manera.

La actriz de 58 años protagoniza algunas escenas bastante picantes, que ya se adelantan en el tráiler como puedes ver arriba, de sexo lésbico con la actirz Pear Chiravara.

Sobre la experiencia, Hurley reconoce que son cosas "que no he hecho mucho antes", pero que no tuvo ningún problema.

Elizabeth Hurley en Strictly Confidential | Lionsgate

"Tenerle allí significó que me sentía segura y cuidada. Es bastante liberador trabajar con tu familia", asegura en una entrevista junto a su hijo.

La cinta se centra en el aniversario de la muerte de Rebecca (Lauren McQueen), Mia (Georgia Lock) regresa al paraíso caribeño donde ella y su mejor amiga compartieron sus últimos días. Mientras Mia se propone desentrañar los misteriosos acontecimientos de su fallecimiento, viejas pasiones surgen, se descubren nuevos secretos y Mia se ve arrastrada a un mundo seductor de sexo, traición y asesinato.

Damian también ha abordado el hecho de que haya sido quien dirige a su madre en múltiples reportajes en bikini, y la reacción que a veces provoca.

"La gente encuentra esto muy controvertido. Pero para mí la industria ha sido parte de toda mi vida, así que para nosotros no es algo tan tal. Es parte del negocio", explica. Y su madre coincide, añadiendo:

"Estoy relajada en frente de él. Me cuida... es relajante saber que hay alguien detrás de la cámara que prioriza tus intereses", explica Hurley.

Strictly Confidential se estrena el 5 de abril.