Las duras críticas a la hija de Nicole Kidman en su último desfile como modelo: "El nepotismo es repugnante"

La hija de Nicole Kidman y Keith Urban, Sunday Rose, de 17 años, ha participado durante el fin de semana en el desfile Otoño 2026 de Calvin Klein, donde ha desfilado por la pasarela con un look compuesto por una gabardina beige de gran tamaño con amplias solapas de cuero marrón, combinada con una camisa abotonada.

Esta no es la primera vez que Sunday desfila en una pasarela, habiendo participado anteriormente en fechas como la Semana de la moda de París. Sin embargo, tras su paso por la pasarela de Nueva York, varios usuarios en redes sociales han comentado su manera de desfilar, criticando su técnica y asegurando que parecía "simplemente caminar" mientras desfilaba.

Algunos comentarios han sido especialmente duros con la joven modelo: "El nepotismo es repugnante", ha escrito una persona. Otro señalaba: "Parece que va camino a hablar con su madre sobre su padre", ha escrito otra persona en redes, haciendo referencia al divorcio de sus padres.

Otros críticos también ha cuestionado su presencia en la pasarela: "Amo, amo, amo a Nicole... pero Sunday Rose parece un poco rara como modelo", ha escrito un usuario. "¡Camina como un poni! ¡No es una modelo!", ha añadido otro.

Nicole Kidman con su hija Sunday Rose llegando al desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París | Getty

También hay quienes atribuyen su participación en la industria de la moda a la fama de sus padres: "Sin las conexiones de sus padres, ella estaría ayudando a las modelos reales a ponerse y quitarse sus trajes de pasarela".

Pese a las críticas, la actriz Nicole Kidman ha mostrado públicamente su apoyo a su hija. La intérprete ha compartido en Instagram un vídeo del desfile y ha acompañado la publicación con un mensaje breve: "Bebé de Nueva York".

Nicole Kidman vía Instagram | Instagram Nicole Kidman

La reacción dividida en redes refleja el debate recurrente en el mundo de la moda sobre la presencia de los llamados "nepo babies", hijos de celebridades que comienzan sus carreras en la industria con una gran visibilidad desde sus primeros trabajos.