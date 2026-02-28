Confirmada la causa de la muerte de Robert Carradine (Lizzie McGuire): los trágicos detalles de su fallecimiento

Robert Carradine murió el pasado 23 de febrero a los 71 años tras la "valiente lucha de casi dos décadas contra el trastorno bipolar", una enfermedad que, de acuerdo con las palabras de sus seres queridos a medios como Deadline, "acabó superándole". Según recogieron webs como People, el actor se quitó la vida.

Tras la impactante noticia, Hilary Duff, su hija en la serie Lizzie McGuire, se despidió con un emotivo mensaje.

La familia de Lizzie McGuire | Disney Channel

Ahora, nuevos detalles han sido revelados por la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles, confirmando la causa de su muerte.

Tal y como ha indicado Page Six, el actor falleció por "las secuelas de una lesión cerebral anóxica por ahorcamiento", que se produce cuando se interrumpe por completo el suministro de oxígeno al cerebro.

Robert Carradine en 2025 | Gtres

TMZ ha añadido que Robert "murió en un hospital", lo cual revela que fue encontrado con vida y trasladado de urgencia al hospital, donde falleció posteriormente. Además, su cuerpo ya ha sido entregado a su familia.