Así es la madre de Timothée Chalamet: Su acompañante más especial en los SAG Actor Awards 2026

Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supreme, y gran favorito en la temporada de premios de este año, ha asistido a la ceremonia celebrada en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, donde ha posado ante las cámaras con un elegante look en blanco y negro.

El actor, quien había asistido con su novia Kylie Jenner a los últimos eventos de la temporada de premios, ha elegido en esta ocasión a su madre, Nicole Flender, como su acompañante para la gala, compartiendo con ella uno de los eventos más importantes previos a Los Oscar.

Durante la alfombra roja, ambos posaron juntos ante los fotógrafos, mostrando la complicidad que mantienen desde los inicios de la carrera del intérprete. La presencia de Flender como invitada del actor no ha pasado desapercibida entre los asistentes al evento.

Timothée Chalamet con su madre en los SAG Actor Awards 2026 | Reuters

Chalamet estaba nominado en esta edición a Mejor actuación de un actor en un papel protagonista por su trabajo en Marty Supreme, aunque finalmente el galardón se lo ha acabado llevando Michael B. Jordan por su papel en Los pecadores.

La aparición de Chalamet junto a su madre en los Actor Awards 2026 se suma a otros momentos familiares que el actor ha compartido en la temporada de premios, mientras continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas de su generación en Hollywood.