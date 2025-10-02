Sunday Rose, la hija mayor de Nicole Kidman y Keith Urban, desfila en París en medio del polémico divorcio de sus padres

Nicole Kidman y Keith Urban se han separado después de 19 años de matrimonio. Por el momento, no se sabe el motivo de la ruptura, pero hay fuentes que han explicado que el cantante habría puesto fin a la relación por la aparición de otra mujer en su vida.

Nicole Kidman ha solicitado el divorcio y, con ello, la custodia de sus dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

En medio de toda la polémica, la hija mayor de Keith y Nicole ha sido una de las modelos en la pasarela de la Semana de la Moda de París en el desfile de primavera/verano 2026 de Christian Dior.

Sunday Rose lucía el pelo suelto y ha vestido un conjunto elegante compuesto por una blusa gris drapeada, corbata negra y pantalones anchos a juego.

La joven debutó en la pasarela el año pasado con Miu Miu y ha sido nombrada como la nueva "It Girl" por la revista de Nylon, donde aparecía en portada.

Ninguno de sus padres ha estado presente en el evento en la capital francesa; de hecho, Nicole ha sido vista junto a su hermana Antonia paseando cerca de su mansión en Nashvile.