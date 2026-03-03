La reacción de la madre de Zendaya tras revelarse que ya se ha casado con Tom Holland

La madre de Zendaya, Claire Stoermer, ha reaccionado después de que el estilista y colaborador habitual de su hija, Law Roach, afirmara durante la alfombra roja de los Actor Awards 2026 que la actriz y el intérprete británico ya se habían casado. El comentario, realizado en tono aparentemente humorístico, generó rápidamente especulaciones en redes sociales.

Stoermer ha compartido ahora en sus historias de Instagram el vídeo en el que Roach habla sobre la supuesta boda durante una entrevista con Entertainment Tonight. Junto al clip, la madre de la actriz ha escrito simplemente: "La risa…", escribe junto a un emoji de carcajadas, haciendo referencia a la risa del estilista en el vídeo.

Claire Stoermer vía Instagram | Instagram Claire Stoermer

En el vídeo, grabado durante la alfombra roja de los premios, Roach comenta entre bromas que el enlace ya habría tenido lugar: "La boda ya sucedió", dijo el estilista antes de añadir: "Te la perdiste".

Cuando el reportero mencionó los rumores que surgieron tras ver a Zendaya con lo que parecía ser un anillo de boda de oro, Roach continuó bromeando con la situación: "La boda terminó, lo siento", respondió entre risas.

La reacción de Stoermer, tomada por muchos seguidores como una respuesta irónica a las especulaciones, llega en medio del constante interés mediático que rodea a la relación entre Zendaya y Holland desde que ambos coincidieron trabajando en la saga cinematográfica de Spider-Man.