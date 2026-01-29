Nicole Kidman vuelve a llamar la atención en el desfile de Chanel, meses después de que se la viera en Australia presumiendo de sus rizos naturales tras haberse rumoreado que podría haber llevado peluca en una aparición que fue muy comentada. Ese contraste ha hecho que su imagen en París no pasara desapercibida.

La actriz, de 58 años, ha asistido al desfile de Alta Costura primavera/verano 2026 de Chanel en el marco de la Semana de la Moda de París, donde ha reaparecido con lo que parece una peluca de pelo liso. Un primer plano de su peinado ha dejado ver la línea del postizo justo detrás del nacimiento del pelo, integrándose con su pelo real.

Imagen que muchos han analizado al detalle y los rumores han empezado a surgir, ya que la australiana suele utilizar siempre pelucas en todos sus rodajes desde hace décadas.

Nicole Kidman en La Semana de la Moda de Paris 2026 | Reuters

Ocultando sus ojos tras unas gafas de sol oscuras, Kidman ha apostado por un minivestido con plumas y completó el look con tacones bicolor en blanco y negro. La intérprete ha ocupado un asiento destacado en primera fila junto a Anna Wintour, exdirectora de Vogue, reforzando su habitual presencia en los grandes eventos de la moda internacional.

Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales ha reaccionado rápidamente. Varios usuarios han señalado el uso de la peluca, con comentarios como "obviamente lleva una peluca" o "se nota claramente en la parte frontal", centrando el debate en el contraste con su otra aparición con el rizo natural al descubierto.

Nicole Kidman en La Semana de la Moda de Paris 2026 | Reuters

No es la primera vez que Kidman alterna entre su pelo natural y pelucas en actos públicos. La actriz es conocida por recurrir con frecuencia a postizos en alfombras rojas y desfiles, una práctica habitual en su caso para proteger la textura natural de su pelo rizado.