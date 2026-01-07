Nicole Kidman y Keith Urban firman su divorcio: Así han repartido su patrimonio de 280 millones

Fue en el mes de septiembre de 2025 cuando salía a la luz que Nicole Kidman y Keith Urban se había separado después de 19 años juntos y dos hijas en común.

Ahora, este 6 de enero, la expareja ha firmado su divorcio llegando a un acuerdo conjunto, según informa el medio E!News.

"Cada parte indica que no desea proceder con el descubrimiento formal, lo que incluye completar interrogatorios y solicitudes de producción de documentos, o declaraciones de descubrimiento, que están diseñadas para descubrir activos y deudas", empieza el documento de divorcio.

Respecto a la custodia y manutención de sus hijas, Sunday Rose de 17 años, y Faith Margaret de 14, han acordado renunciar a todos los derechos de manutención por lo que cada uno sea responsable de sus propios gastos.

Nicole Kidman con sus hijas Sunday Rose y Margaret Faith en la Semana de la Moda de París | Reuters

Las dos hijas vivirán con Nicole Kidman con la que pasarán 306 días al año mientras Keith pasará un fin de semana sí y otro no con ellas, un total de 59 días.

El patrimonio del matrimonio se estipula que asciende a unos 280 millones de dólares y han acordado dividir todos los en bienes en común, lo que incluye muebles, vehículos, cuentas bancarias o inversiones y cada se quedará con las propiedades que están a su nombre.

Respecto a inmuebles incluye: una mansión en Nashville, 6 apartamentos en un rascacielos en Sidney, un dúplex en Manhattan, una casa en Beverly Hills y una finca en las Tierras Altas del Sur de Australia.

Sin duda, un divorcio amistoso donde no han querido que el drama sea el protagonista.