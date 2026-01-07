Y LA CUSTODIA DE SUS HIJAS
Nicole Kidman y Keith Urban firman su divorcio: Así han repartido su patrimonio de 280 millones
Nicole Kidman y Keith Urban ya se han divorciado y han llegado a un acuerdo en el reparto de su patrimonio conjunto y la manutención de sus hijas.
Publicidad
Fue en el mes de septiembre de 2025 cuando salía a la luz que Nicole Kidman y Keith Urban se había separado después de 19 años juntos y dos hijas en común.
Ahora, este 6 de enero, la expareja ha firmado su divorcio llegando a un acuerdo conjunto, según informa el medio E!News.
"Cada parte indica que no desea proceder con el descubrimiento formal, lo que incluye completar interrogatorios y solicitudes de producción de documentos, o declaraciones de descubrimiento, que están diseñadas para descubrir activos y deudas", empieza el documento de divorcio.
Respecto a la custodia y manutención de sus hijas, Sunday Rose de 17 años, y Faith Margaret de 14, han acordado renunciar a todos los derechos de manutención por lo que cada uno sea responsable de sus propios gastos.
Las dos hijas vivirán con Nicole Kidman con la que pasarán 306 días al año mientras Keith pasará un fin de semana sí y otro no con ellas, un total de 59 días.
El patrimonio del matrimonio se estipula que asciende a unos 280 millones de dólares y han acordado dividir todos los en bienes en común, lo que incluye muebles, vehículos, cuentas bancarias o inversiones y cada se quedará con las propiedades que están a su nombre.
Respecto a inmuebles incluye: una mansión en Nashville, 6 apartamentos en un rascacielos en Sidney, un dúplex en Manhattan, una casa en Beverly Hills y una finca en las Tierras Altas del Sur de Australia.
Sin duda, un divorcio amistoso donde no han querido que el drama sea el protagonista.
Publicidad