Los comentarios homófobos de Shia LaBeouf antes de ser arrestado por segunda vez: "Los gays grandes me dan miedo"

Shia LaBeouf es actualmente uno de los nombres más polémicos en el mundo del cine, aunque por cuestiones ajenas a la interpretación.

El actor protagonizó numerosos titulares después de ser arrestado hace unos días en Nueva Orlenas durante la celebración del Mardi Gras tras agredir a varias personas, y preocupó debido a su estado errático que parecía estar mostrando.

Los rumores apuntaron a que desde su separación de Mia Goth, el actor tenía problemas con la bebida, y ahora, ha vuelto a ser detenido en Nueva Orleans.

Shia Labeouf en la calle | Gtres

El intérprete ha sido acusado de un delito menor adicional por agresión simple el sábado 28 de febrero, según Associated Press y The Guardian. El cargo está relacionado con su arresto inicial del 17 de febrero. El actor se entregó a las autoridades el sábado, antes de pagar una fianza de 5.000 dólares.

"Ninguna persona común estaría obligada a pagar una fianza de más de 100.000 dólares y ser encarcelada dos veces por un mismo delito menor", ​​afirmó su abogada, Sarah Chervinsky, según ha recogido AP, sobre la primera fianza que tuvo que pagar. "Así como él no merece un trato preferencial, el Sr. LaBeouf tampoco merece ser tratado con mayor severidad por la policía y los tribunales solo por ser una figura pública".

La noticia llega horas después de publicarse su primera entrevista desde sus incidentes, en la que se ha sincerado sobre su etapa convulsa.

Labeouf ha señalado que "no le convence" la idea de entrar en rehabilitación ya que cree que su problema no es con el alcohol.

"Tengo que lidiar con mi comportamiento. ¿Significa eso que tengo que ir a rehabilitación otra vez? Simplemente no me interesa, hermano. No creo que tenga las respuestas. No las tengo. De verdad, no las tengo. Si de verdad las tuviera, iría. No creo que tenga un problema con la bebida", ha asegurado a Andrew Callaghan en Channel 5.

Sin embargo, ha confesado tener un "problema diferente" y ha comentado que tiene "complejo de hombre pequeño".

Shia LaBeouf | Gtres

Ahora bien, uno de los puntos que más polémica está levantando de la entrevista ha sido cuando LaBeouf ha justificado su arresto, pareciendo sugerir que tuvo un altercado con una persona gay, o que le molestaba la presencia de personas gay cerca de él.

"Seré honesto contigo, los gays grandes me dan miedo", ha dicho. "Cuando estoy solo y hay tres gays a mi lado tocándome la pierna, me da miedo. Lo siento. Si eso es homófobo, lo soy. Sí".

"Me siento bien con los gay, pero sé gay más allá. No seas gay en mi regazo", ha especificado. "Es por eso. Estaba borracho y era Mardi Gras. Así que todo lo que digo son tonterías", añadió.