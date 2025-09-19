Arnold Schwarzenegger dice que su ex Maria Shriver se quedó con la mitad de su dinero en el divorcio tras el escándalo de su hijo ilegítimo

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver se casaron en 1986 y juntos tuvieron cuatro hijos: Katherine, Christina, Christopher y Patrick.

Sin embargo, su matrimonio saltó por los aires en 2011 después de que el actor admitiera haber tenido a su hijo, Joseph Baena, fruto de una aventura con una de sus empleadas domésticas. Esta infidelidad causó un profundo dolor en su familia y el protagonista de Terminator expresó su arrepentimiento en su documental de Netflix.

Arnold Schwarzenegger con su hijo Joseph Baena en la premiere de su serie Fuber 2 | Gtres

Han pasado 14 años de aquel escándalo que hizo añicos a Shriver y que rompió su relación con la periodista, pero ahora el actor ha recordado este divorcio con unas llamativas palabras que causaron cierta incomodidad entre el público. Arnold fue uno de los invitado a la ceremonia de entrega de la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood a Chris Wallace y allí confesó que su exmujer se quedó con la mitad de su dinero.

"La razón por la que sé que es un periodista fantástico es porque sé mucho sobre periodistas", dijo Schwarzenegger sobre Wallace. "Imagínense, a lo largo de mi vida me han entrevistado miles y miles de periodistas. No solo eso, también estuve casado con una periodista. La única diferencia entre Chris y Maria es que Chris nunca se ha llevado ni la mitad de mi dinero", bromeó.

Arnold Schwarzenegger | Reuters

Según un expediente judicial obtenido por Us Weekly en junio de 2022, como parte de su acuerdo de conciliación, concretado en 2021, Shriver tiene derecho a la mitad de las ganancias de Schwarzenegger, incluida su pensión, desde el momento en que se casaron hasta que ella solicitó el divorcio.

Arnold Schwarzenegger y su exmujer Maria Shriver | Getty

Por su parte, Joseph Baena, ha sido rechazado por sus hermanastros, como se ha visto en multitud de eventos públicos y desplantes.

No obstante, Arnold y Maria mantienen una relación cercana y ambos han compartido momentos familiares como la boda de Patrick con Abby Champion.