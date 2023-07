Despedidos en rodaje y sustituidos por otros actores: de Johnny Depp al Lobezno que no fue

Conseguir un papel protagonista que te lleve al estrellato puede ser una ardua tarea. Pero después de muchos castings y pruebas, cuando finalmente logras en ansiado papel que querías, todavía no estás a salvo. No son pocos los actores y actrices que han empezado a trabajar en una producción y, tiempo después, les han dado la patada por uno u otro motivo. Estrellas problemáticas, rivalidad con el director, líos judiciales o agendas imposibles son algunas de las causas que encontraremos en este repaso de casos de Hollywood de despido durante un rodaje.

Johnny Depp

La saga 'Animales fantásticos y cómo encontrarlos', que arrancó con una primera película con una taquilla prometedora, acabó siendo un fiasco y, tras la tercera parte, se ha dado por concluida (a pesar de que el plan inicial era hacer al menos cinco películas). Pero no solo ha decepcionado a los fans de 'Harry Potter' con unos argumentos poco interesantes, sino que también ha tenido mucha polémica fuera de cámaras. A los comentarios anti-trans de la autora J.K. Rowling se unió el controvertido y aireado divorcio entre Amber Heard y Johnny Depp con acusación de malos tratos de por medio. Esto llevó a poner en entredicho si era oportuno que Depp siguiese dando vida al villano de la saga, Grindelwald. Finalmente se decidió prescindir de él para 'Los secretos de Dumbledore' y contratar a Mads Mikkelsen en su lugar, aunque como Depp ya había rodado una escena de la peli tuvieron que pagarle su salario completo: 16 millones de dólares.

Johnny Depp como Gellert Grindelwald | Warner Bros.

Kevin Spacey

Otro caso judicial que alteró los contratos de un actor fue el de Kevin Spacey. En 2017 y en plena ola del #MeToo, el también actor Anthony Rapp alegó que había sido acosado sexualmente cuando solo tenía 14 años por Spacey. Esto propició que la serie que protagonizaba en Netflix, 'House of Cards', prescindiese de él para su última temporada y también que fuese sustituido en la película de Ridley Scott 'Todo el dinero del mundo'. Lo curioso es que, a diferencia de la serie, la cinta ya había sido rodada por completo y estaba terminando su fase de postproducción cuando se tomó la decisión, de modo que hubo que volver a grabar las escenas de Kevin Spacey, siendo sustituido por Christopher Plummer quien, además, se llevaría una nominación al Oscar por este papel. En cambio, otro film, 'Billionaire Boys Club', que también se había grabado antes de las acusaciones, se lanzó sin eliminar su participación.

Kevin Spacey en House Of Cards | Netflix

Julianne Moore

No todas los casos de actores despedidos de sus películas tienen que ver con polémicas y juicios, sino que otras veces se producen por diferencias creativas... y nadie está a salvo. Ni siquiera una actriz como Julianne Moore, ganadora de un premio Oscar (y nominada otras cuatro veces). Le pasó con '¿Podrás perdonarme algún día?', en la que iba a interpretar a una biógrafa en decadencia que falsifica cartas de escritores y famosos fallecidos para ganar dinero. Tal y como contó Moore mientras promocionaba otro trabajo, 'Gloria Bell', no tuvo muy buena sintonía con Nicole Holofcener, guionista de la cinta y quien iba a ser inicialmente también su directora. Finalmente, se cambió a Holofcener por Marielle Heller y a a la actriz por Melissa MacCarthy. Julianne Moore aseguró que no vio la película final porque le resultaba muy doloroso.

Julianne Moore | Getty

Holly Hunter

El caso de Holly Hunter y Disney es curioso. La actriz de 'El piano' fue contratada para poner voz a la protagonista de 'Chicken Little', aquella cinta animada por ordenador de 2005 que pasó sin pena ni gloria, pero después de llevar ocho meses trabajando en el proyecto, se decidió hacer un cambio sustancial en la cinta y cambiar al polluelo protagonista: sería un chico en vez de una chica. Por tanto, Hunter perdió su papel, que recayó en Zach Braff, conocido por protagonizar la comedia televisiva 'Scrubs'. Con el tiempo, Holly Hunter salió ganando ya que 'Chicken Little' no gustó demasiado y, en cambio, ella trabajó para la compañía Disney en otro proyecto, en este caso de Pixar, mucho más exitoso: ella es la voz de Helen Parr, también conocida como Elastigirl, en 'Los increíbles' y su secuela.

Holly Hunter | Getty

Dougray Scott

Hasta en once ocasiones ha interpretado Hugh Jackman a Lobezno en el cine, desde la primera cinta de 'X-Men', lanzada en el año 2000, hasta la próxima 'Deadpool 3', prevista para el año que viene y donde hará una aparición estelar, pasando, por supuesto, por sus películas propias 'Lobezno inmortal' y 'Logan'. No cabe duda de que el actor australiano se ha convertido en una de las caras más populares de Marvel, aunque antes que él hubo otro intérprete a punto de hacer ese papel. Fue el escocés Dougray Scott, a quien hemos visto como villano de 'Misión Imposible 2' o como interés amoroso de Susan en 'Mujeres desesperadas'. ¿Y qué pasó con él? Precisamente, la película de Tom Cruise tuvo la culpa, pues se retrasó varias semanas y, además, Scott se lesionó un hombro, lo que impidió que se incorporase al rodaje de 'X-Men' como estaba previsto, a pesar de que se rehizo el calendario para empezar con escenas en las que no figurase. Hubo que buscar un reemplazo a todo correr.

Dougray Scott | Getty

Judy Garland

Y cerramos con un caso más clásico, el de la icónica actriz Judy Garland que, a pesar de su talento y de contar con el favor del público, tuvo numerosos problemas en los sets de rodaje, así como con su salud física y mental. En 1950 iba a protagonizar el musical 'Annie Get Your Gun' en el que iba a dar vida a la famosa Annie Oakley, pistolera del circo de Buffalo Bill. Aquel rodaje fue un desastre: se despidió al director Busby Berkeley (con quien Garland no tenía buena sintonía), el coprotagonista Howard Keel se cayó de un caballo y, para colmo, el estudio MGM despidió a la actriz de 'El mago de Oz', alegando que provocaba retrasos de rodaje, y la sustituyó por Betty Hutton. Diecisiete años después, Judy Garland también fue despedida de 'Valley of Dolls' aunque las razones siempre fueron turbias: 20th Century Fox alegó una renuncia por motivos personales de la estrella, Garland lo contradijo y dijo que fue un despido, mientras que una de las actrices del reparto aseguró que el director, Mark Robson, se portó fatal con Garland.