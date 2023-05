¡Cuestión de peso! Actores que tenían prohibido engordar o adelgazar por contrato

El aspecto físico es una de las herramientas que tiene un intérprete para dar forma a un personaje, al igual que la voz o los gestos. Y hay personajes que cuya apariencia podría ser más o menos indistinta, pero otros necesitan que el actor que lo interprete luzca de una manera muy determinada. Por ejemplo, Jon Snow de 'Juego de tronos' estaba tan asociado a su negra y larga cabellera que Kit Harington tenía prohibido cortarse el pelo. Y es por ello que lo primero que hizo al acabar la serie fue pasar por la peluquería. Del mismo modo, hay otros contratos en Hollywood que prohíben a algunas estrellas cambiar de peso, sea ganarlo, perderlo o ponerse fuertotes, según las necesidades del papel.

La alta exigencia de 'Cisne negro'

La elogiada cinta de Darren Aronofsky, 'Cisne negro', representa la vida y competición de dos bailarinas, Nina y Lily, que luchan por el papel protagonista en una producción de 'El lago de los cisnes'. Para encarnarlas, Natalie Portman y Mila Kunis accedieron a adaptar sus cuerpos para que pareciesen los de bailarinas de ballet reales: cada una perdió casi diez kilos y hacían entrenamientos de hasta dieciséis horas. "Hubo noches en las que pensé que literalmente iba a morir", llegó a decir Portman enEntertainment Weekly, "Fue la primera vez que entendí cómo puedes involucrarte tanto en un papel que podría acabar contigo".

Natalie Portman en 'Cisne negro' | Fox Searchlight Pictures

El gran cambio de Rebel Wilson tuvo que esperar

El año pasado, la actriz Rebel Wilson sorprendió al mundo con un cambio físico radical, perdiendo más de 35 kilos y la imagen que todo el mundo tenía de ella. Sin embargo, durante un tiempo tuvo prohibido por contrato adelgazar, tal y como ella misma contó en el podcast Call Her Daddy: "Esperé hasta que 'Dando la nota' parecía haber terminado. No podía perder una gran cantidad de peso porque estaba en los contratos de esa película. No puedes perder o ganar creo que son más de 5 kilos. Tienes que mantenerte en el peso. Está en tu contrato". En 'Dando la nota', Wilson interpretaba a una chica apodada Fat Amy, de modo que blindaron su físico para todas las películas, que fueron en total tres. Sobre sus razones posteriores, la actriz comentó en el mismo podcast: "Estuve pensando por un tiempo que me gustaría ser más saludable. Fui estereotipada al interpretar a esa amiga gorda y divertida, lo cual es muy duro porque me encantan esos papeles. Pero luego quería hacer más cosas y sentía que siendo una chica grande estaba más encasillada".

Rebel Wilson y Anna Kendrick en 'Dando la nota' | Universal Pictures

Chrissy Metz, adelgazando en 'This is us'

A lo largo de sus seis temporadas, la serie 'This is us' no solo ha hecho llorar a millones de espectadores en EEUU y en el mundo, sino que propuso un curioso trato a una de sus actrices, Chrissy Metz. Para Kate, su personaje, la relación con su cuerpo y su peso es un tema central en su trama; tanto, que conoce a su pareja en un grupo de apoyo de trastornos alimenticios. Conscientes de la importancia del peso para Kate, los productores de la ficción propusieron a Metz una curiosa cláusula contractual: ella no podría cambiar de peso, ni ganar ni subir, hasta que el guion lo requiriese, comprometiéndose a adelgazar cuando Kate lo tuviese que hacer.

Chrissy Metz en 'This is us' | NBC

Los imponentes 'Los vigilantes de la playa'

Otra serie con cuestiones de peso en sus contratos, esta mucho anterior, fue 'Los vigilantes de la playa'. La exitosísima ficción de David Hasselhoff y Pamela Anderson no era conocida por sus intrincados argumentos, sino por el físico espectacular de sus socorristas de bañadores rojos que corrían a cámara lenta por las playas californianas. En efecto, estaban buenorros por necesidades de guion. Las actrices Traci Bingham y Nicole Eggert, quienes dieron vida a Jordan Tate y Summer Quinn respectivamente, explicaron a E! News que no podían subir o bajar más de 5 libras (poco más de dos kilos) sin meterse en problemas con los productores ejecutivos de la serie.

Pamela Anderson en 'Los vigilantes de la playa' | Getty

El cuerpo de Bridget Jones

'El diario de Bridget Jones' es, sin duda, una de las comedias románticas más divertidas e icónicas de principios de los 2000, pero también la encargada de hacernos creer que la protagonista estaba "gorda" (spoiler: solo era una chica normal con un cuerpo normal). Sin embargo, en la trama se incide constantemente en que Bridget tiene dos objetivos: perder peso y encontrar novio. Por esto, Renée Zellweger tenía por contrato llegar a cierto peso y para las dos primeras películas ganó unos 13 kilos. Para la tercera entrega, cuando le preguntaron por su dieta para retomar el papel, la actriz dijo que no estaba interesada en hablar más de ese tema: "Bridget tiene un peso perfectamente normal y nunca entendí por qué es tan importante. Ningún actor masculino recibiría tal escrutinio si hiciera lo mismo para un papel".

'El diario de Bridget Jones' | Universal Pictures

El ballenero Tom Holland

Estrenada en 2015, 'En el corazón del mar' relata el hundimiento del barco ballenero Essex en 1820 (suceso que inspiró la novela 'Moby Dick'). Sus protagonistas afrontan una larga y complicada travesía con pocos víveres, de modo que sus actores deben verse prácticamente demacrados. Los productores de esta cinta no podían establecer por contrato la pérdida de peso de Tom Holland porque, en el momento del rodaje, era todavía menor de edad, pero este tuvo una idea para saltarse la restricción. La norma establecía que no podía perder durante el rodaje más peso del que tuviese al inicio, así que lo que hizo fue adelgazar mucho antes de rodar, establecer ahí la marca de su peso, para luego engordar para la primera parte de la cinta y después volver a perder peso para el tramo en el que aparecen demacrados.

Tom Holland en 'El corazón del mar' | Warner Bros.

Superhéroes supercachas

Aunque nadie ha revelado los contratos de Marvel, no cabe duda de que al aceptar el papel de un superhéroe te comprometes a ponerte mazadísimo. Famoso es el cambio físico de Chris Pratt, que pasó de dar vida a un oficinista fondón en 'Parks and Recreation' al prota de 'Guardianes de la Galaxia' dejándose más de 25 kilos por el camino, o los exhaustivos entrenamientos de Chris Evans para meterse en la piel del Capitán América que incluían natación, combate cuerpo a cuerpo y atletismo. Además, son personajes que suelen interpretar durante varias películas o series, de modo que tienen que mantener el físico durante años o incluso décadas. Cuando Evans colgó su escudo, dejó de ejercitarse con tanto ahínco: "Me he quitado un peso de encima literalmente. He perdido como 7 kilos. Cuando la gente me ve, me dicen: '¿Estás bien? Has perdido un poco de peso...'. Pues sí, no he tenido que darle al gimnasio tan fuerte", comentó.