En la mente del criminal: de 'El silencio' a 'Mindhunter', 10 series de las que enganchan para ver en Netflix

Un asesinato atroz, una pista, un sospechoso, una motivación desconocida, un misterio por resolver y una temporada por delante. El thriller criminal es, posiblemente, el género televisivo más solvente, ya que por más títulos que veamos de este nunca llega a agotarse y si a ello sumamos las series documentales que desentrañan las mentes de los homicidas, tenemos por delante cientos de horas de truculento entretenimiento para mantenernos pegados al sofá sin pestañear.

Por ello, hoy repasamos algunos de los títulos más chungos de Netflix, aprovechando el estreno de una nueva serie española, 'El silencio'.

'El silencio'

Arón Piper da vida a Sergio Ciscar, un joven que sale de la cárcel seis años después de haber matado a sus padres, arrojándolos por el balcón del piso en el que vivían. Desde entonces, está en silencio. Tras cumplir parte de su pena, sale en libertad condicional y regresa al hogar familiar, ahora vacío, e intentará contactar con su hermana, menor que él, y rehacer su vida. Lo que no sabe es que tiene pisándole los talones a un grupo de investigadores, liderados por una psiquiatra llamada Ana que ha intervenido su piso con micrófonos y cámaras para descubrir si Sergio sigue siendo un peligro para la sociedad. Estas preguntas, junto a la razón por la que el parricida cometió el crimen mueven la historia de esta serie creada por Aitor Gabilondo ('El príncipe', 'Vivir sin permiso').

'La serpiente'

Si 'El silencio' habla de un parricida ficticio, 'La serpiente', como algunos otros títulos de este listado, nos cuenta la historia de un asesino real: Charles Sobhraj. Él es la serpiente, un contrabandista de piedras preciosas afincado en Bangkok en 1975, embaucador y con un peligroso gusto: llevarse a su terreno a europeos que han viajado al sudeste asiático para encontrarse a sí mismos y, digamos, procurar que nunca regresen a casa. A lo largo de ocho episodios, la serie establece un interesante retrato del criminal, si bien a ratos es un poco confusa por el ir y venir de sus tramas en el tiempo y el espacio.

'Mindhunter'

Que David Fincher ('Seven', 'Perdida') hiciese una serie criminal para Netflix no era poca cosa, pero es que además le salió muy bien. En realidad, él era el productor y director de varios episodios, mientras que la creación y escritura de guiones correspondía a Joe Penhall, con quien no cabe duda que formaron una buena pareja creativa. Y de parejas laborales va la cosa, pues Jonathan Groff y Holt McCallany interpretan a dos agentes del FBI que entrevistan a asesinos en serie para tratar de resolver casos en curso. Es el año 1977 y se están dando los primeros pasos para descubrir cómo trazar perfiles criminales y adentrarse en la mente de un asesino. ¿Hemos dicho ya que es una de las mejores series que ha hecho Netflix?

'A los gatos ni tocarlos'

El aparente divertido título de esta serie documental encierra, en realidad, una cadena de sucesos auténticamente espantosa. Hace referencia al comienzo del caso, cuando un joven subió a Facebook un vídeo en el que asfixiaba dos gatitos y un grupo de personas que lo vieron decidieron organizarse para dar con su identidad y buscarlo. Sin embargo, la historia se vuelve cada vez más rocambolesca, con estos justicieros de internet pasados de vueltas y un verdadero criminal detrás que, digamos, no solo mataba gatos.

'A la caza del asesino'

También serie documental es 'A la caza del asesino', aunque a diferencia de la anterior esta nos presenta capítulos autoconclusivos que repasan las investigaciones de casos de asesinos en serie famosos de Estados Unidos, tales como Aileen Wuornos, el tirador en serie de Fénix, el asesino del Village de Toronto o el asesino de la cara feliz. Tiene, de momento, dos temporadas.

'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'

Fue una de las series más vistas de Netflix el año pasado, así que quizás a estas alturas casi no haga falta recomendar 'Dahmer' (todos la llamamos así aunque su título completo es 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'). Ryan Murphy hizo un perfecto análisis de la mente del famoso criminal, apoyándose en una bárbara interpretación de Evan Peters, además de una siempre estupenda Niecy Nash. No estuvo exenta de polémica, pues aunque pretende reivindicar a las víctimas, hubo quien se quejó de que la ficción reabría la herida para lucrarse una vez más con su sufrimiento. Sea como sea, funcionó tan bien que habrá una segunda temporada de 'Monstruo' sobre un caso distinto, el de los hermanos Menéndez.

'La caza' ('The Fall')

La siguiente propuesta tiene algo más de tiempo, es de 2013, pero merece la pena echarle un vistazo si todavía la tienes pendiente. Se trata de 'La caza' (en inglés 'The Fall', no confundir con 'La caza' de TVE) y cuenta con dos estrellas al frente, nada menos que Gillian Anderson ('Expediente X') y Jamie Dornan ('50 sombras de Grey') quienes interpretan, respectivamente, a la policía y al asesino en serie de esta ficción británica. Su particularidad es que desde el principio se sabe que Peter Paul Spector es el criminal, eliminando así la intriga de quién lo hizo y centrándose en los motivos que tiene alguien para cometer asesinos en serie y en el análisis psicológico que se puede hacer de él.

Las adaptaciones de Harlan Coben

En este apartado no reseñamos una única serie, sino un conjunto de ellas unidas por un mismo nombre. Harlan Coben es un famoso autor estadounidense de novelas de misterio y crímenes con el que Netflix ha tenido un idilio creativo bastante prolífico en los últimos años. En total, han llegado a adaptar siete de sus obras, llevando las historias a diferentes países, como 'Bosque adentro' que se adaptó en Polonia o 'El inocente' que tuvo su versión audiovisual en España y con Mario Casas como protagonista. A decir verdad, ni ninguna de las obras de Harlan Coben son literatura especialmente buena ni ninguna de sus adaptaciones ha sido una serie de alto nivel; eso sí, son cumplidoras, sencillas y tienen un final cerrado. ¿Plan criminal para un domingo que no quieras comerte demasiado la cabeza? Para eso sí que sirven. Además de las dos mencionadas, completan el grupo 'Ni una palabra', 'Safe', 'Quédate a mi lado', 'No hables con extraños' y 'Por siempre jamás'.

'Los asesinatos del Valhalla'

La premisa de 'Los asesinatos del Valhalla' es sencilla: aparecen cuerpos asesinados siguiendo un patrón (que parece una especie de ritual) y una policía local, Kata, tiene que hacer frente a la investigación apoyada por un agente enviado desde Oslo, Arnar. El diferencial de esta ficción, más que su punto de partida o su desarrollo, es su localización, que nos lleva hasta Islandia. El frío, los paisajes y sus gentes hacen que merezca la pena adentrarse en este caso que, por lo demás, no sería demasiado memorable.

'El caso Hartung'

Después de triunfar con 'The Killing', uno de los mayores referentes del nordic noir, Søren Sveistrup escribió el libro 'El caso Hartung' que posteriormente llevó a la pantalla Netflix. La serie comienza con el hallazgo del cadáver de una mujer a la que le falta una mano y, al lado, el asesino ha dejado un misterioso muñeco hecho con castañas. Cuando aparece un segundo cuerpo, esta vez sin las dos manos pero con el mismo muñeco, los investigadores relacionan las muertes con el caso Hartung: es el de la ministra Rosa Hartung, cuya hija de 12 años desapareció y, supuestamente, ya se había cazado al culpable, aunque ahora todo apunta a que anda suelto.