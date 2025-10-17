Christopher Nolan defiende a Dwayne Johnson tras fracasar con el papel que apuntaba a Oscar: "No veréis una interpretación igual en años"

Dwayne Johnson dejó su carrera en la lucha libre para aventurarse en la industria de Hollywood. Su primer papel llegó con El regreso de la Momia, donde encarnó al Rey Escorpión. Su personaje caló en la franquicia y protagonizó su propio spin-off.

A partir de entonces, taquillazos como Fast & Furious o Jumanji lo convirtieron en un héroe de acción. Sin embargo, hasta la fecha, las interpretaciones dignas de Oscar brillaban por su ausencia.

Vin Diesel y Dwayne Johnson en 'Fast and Furious' | Universal Pictures

The smashing machine se presentaba como una vuelta de tuerca a su carrera. Bajo el sello de la productora A24, famosa por el reconocimiento que suelen tener sus películas frente a la crítica, el público y las galas de premios, la cinta prometía ser su gran oportunidad. Pero no parece estar alcanzando la cima a la que pretendía llegar.

El director de la cinta es Ben Safdie, popular por su dupla con Joshua Safdie, con el que dirigió Good Time y Diamantes en bruto. Ya de por sí el proyecto llamó la atención, adaptando la historia real del luchador de la UFC Mark Kerr. Un papel dramático al más puro estilo The Fighter que podría traducirse en el Oscar para The Rock.

Ahora que la película no ha triunfado y los planes de Johnson apuntan a romperse, el director Christopher Nolan ha salido en defensa de la cinta. El cineasta bien conoce a Safdie, también actor, tras su paso por Oppenheimer y su próximo estreno, La Odisea. Por lo que, en su visita al podcast The Director's Cutjunto a Safdie, Nolan no ha perdido la oportunidad de elogiar la cinta.

The smashing machine, con Dwayne 'The Rock' Johnson | A24

"Es una obra realmente notable y radical que se comprenderá cada vez mejor con el tiempo", comenta el director de Origen para, acto seguido, referirse a Safdie: "Estoy muy orgulloso de conocerte".

De igual modo, Nolan ha homenajeado el trabajo de The Rock, poniendo en valor su interpretación para calificarla de "desgarradora": "Creo que es una actuación increíble". Es más, en un año en el que DiCaprio ha vuelto a los cines, ha puesto a Dwayne en la cúspide: "No creo que vean una actuación mejor este año ni en la mayoría de los demás años".

El golpe en recaudación de The smashing machine no ha pasado desapercibido por su protagonista. El actor comentó en redes sociales que "no puedes controlar la taquilla, pero sí puedes controlar tu interpretación y tu compromiso para ir a otro lugar". Unas palabras que evidencian su esfuerzo por dar la mejor versión de sí mismo.

Nolan y The Rock jamás han trabajado juntos. En el gran taquillazo que augura ser La Odisea, The Rock tampoco está presente. No obstante, teniendo en cuenta sus palabras, es probable que en algún momento veamos una colaboración entre ambos.

Si esto sucede, podría ser realmente la oportunidad de The Rock para ganarse no solo a la crítica como acaba de hacer, sino también llenar las salas al igual que ha sucedido en gran parte de su trayectoria profesional.