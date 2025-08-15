Matt Damon luce músculo mientras disfruta de unos días en yate en Ibiza con su esposa

Damon, quien recientemente se afeitó su frondosa barba gris de Odiseo, ha mostrado su magnífica forma física mientras se relajaba relajado durante sus vacaciones en la isla española de Ibiza junto a su mujer y unos amigos.

El productor de "El Contable 2", para lucir esa imagen, confía en el entrenador físico Jason Walsh, quien le ayuda mantener su figura de 1,78 m en forma para sus trabajos como actor en la gran pantalla.

Matt Damon luce músculo en un yate en Ibiza. | Gtres

Matt Damon estuvo acompañado en el yate por su esposa, Luciana Bozán Barroso, con quien lleva 19 años casado, quien presumió de una bella figura en bikini mientras tomaba el sol con unas amigas en la cubierta del barco.

Damon y la argentina de 49 años tienen una regla estricta en su matrimonio: nunca se separan más de dos semanas.

Lucía Bozas, esposa del actor Matt Damon. | Gtres

El lunes, el actor estadounidense asistió a la comida por el 42.º cumpleaños de su amigo Chris Hemsworth en la cercana marisquería Casa Jondal.

Damon coincidió en la mencionada fiesta con personalidades como los hermanos de Chris, Liam Hemsworth y Luke Hemsworth, así como con el cineasta Taika Waititi y su esposa Rita Ora.

Ted Waitt, multimillonario cofundador de Gateway, Inc. | Gtres

Pero ninguno de los famosos de la celebración estuvo a bordo con la estrella nacida en Cambridge, aunque entre la docena de personas a bordo del lujoso barco se encontraba el multimillonario cofundador de Gateway, Inc., Ted Waitt.