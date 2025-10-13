Elliot Page, "emocionado" por trabajar con Nolan en La Odisea después de su transición: "Estoy cómodo conmigo mismo"

Elliot Page se declaró a finales de 2020 como hombre trans, presentando su nuevo nombre para despedirse definitivamente de Ellen. El actor, desde entonces, se convirtió en uno de los principales altavoces de la comunidad LGTBIQ+.

En aquel entonces estaba inmerso en la serie The Umbrella Academy y los fans de esta saga de superhéroes pudieron ver su transición en la última temporada. No obstante, hace tiempo que sus seguidores esperan verlo en una gran producción y ahora el momento por fin ha llegado.

Elliot se ha puesto bajo las órdenes de Christopher Nolan en La Odisea. El intérprete ya trabajó con el director en Origen; sin embargo, esta ocasión ha sido mucho más especial.

Elliot Page | Getty

"Me emocionó muchísimo que me consideraran para La Odisea y que me pidieran volver a trabajar con él", ha comentado en la Comic Con de Nueva York. "Me encantó trabajar con él en Origen y formar parte de esa película".

"Estaba totalmente entusiasmado, así que me reuní con Chris y hablamos del papel. Luego me senté a leer el guion. Fue una alegría enorme". Y es en ese momento en el que ha querido revelar lo especial que es esta producción para él: "Volver ahora, como podéis imaginar, estando más cómodo conmigo mismo que hace que este tipo de proyectos sean más agradables".

"Poder volver a vivir la experiencia de Chris Nolan significó muchísimo para mí, egoístamente", ha concluido Elliot al respecto. Una prueba más de que la mente detrás de Oppenheimer sigue siendo uno de los cineastas más queridos en la industria.

El actor compartía panel con James McAvoy, rememorando su colaboración en X-Men: Días del futuro pasado. La película ha cumplido ahora 9 años y, con Vengadores: Doomsday a la vuelta de la esquina, los rumores sobre el regreso del elenco original están viendo la luz.

Por el momento, podremos ver de nuevo a Elliot Page en la gran pantalla el próximo 17 de julio. La Odisea es una de las películas más esperadas de 2026 y promete, al igual que todo lo que toca Nolan, llevar a la gente en masa a los cines.