Chris Rock va hablando poco a poco sobre lo que sucedió el 28 de marzo en la gala de los Oscar. A pesar de las reticencias del actor y cómico a hablar sobre la bofetada que le dio Will Smith, ya ha hecho algunos comentarios del incidente durante el show que le está llevando de gira por el mundo.

Aunque Will Smith tampoco haya hablado especialmente sobre el bofetón que propinó a Rock, más allá de lanzar un comunicado en el que pedía disculpas, Chris Rock se negó rotundamente a pronunciarse tras lo ocurrido: "Tengo un espectáculo completo y no hablaré de esto hasta que me paguen. Todavía tengo que procesar lo que ha pasado", comentó durante su espectáculo en Boston, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Sin embargo, ahora, durante su tour ha vuelto a hacer referencias al momento de los Oscar y a su estado de salud. La última vez que Chris Rock bromeó sobre su incidente fue durante el espectáculo de Dave Chapelle, agredido por un espontáneo mientras presentaba 'Netflix is a joke'. Una persona encapuchada golpeó a Dave Chapelle en el escenario y Chris Rock, entre el público, subió para solidarizarse, pero también quiso bromear: "¿Ese era Will Smith?".

En esta ocasión, en el Royal Albert Hall de Londres, ha vuelto a hacer una alusión a lo que sucedió, saliéndose del tono cómico para informar sobre su estado tras lo ocurrido: "Por si alguien se lo preguntaba, estoy bien. Casi he recuperado toda mi audición".

Pero también ha reiterado cuáles son sus condiciones para hablar más profundamente del asunto, sabiendo que hay expectación: "La gente quiere que saque mucha mierda, pero no voy a hablar sobre ello ahora mismo. Lo haré, eventualmente, en Netflix".

Chris Rock y su hermano Tony Rock | Getty

Parece que Chris Rock está dispuesto a sacar algo de provecho de lo sucedido, y su posición no ha cambiado en unos meses desde la bofetada de los Oscar. Familiares del cómico, como su madre o su hermano, sí han salido públicamente a defender a Chris Rock, e incluso a retar a una pelea a Will Smith, pero Rock aún no ha hecho ninguna mención concreta a Smith, quien ha estado de viaje espiritual en la India, donde pretende pasar por un proceso de mejora personal y rehabilitación.

