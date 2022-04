Pocos serán los que todavía no conozcan lo que aconteció durante la gala de la 64º edición de los Premios Oscar. Una agresión que ha tenido consecuencias que se han visto materializadas en expulsiones y vetos, opiniones y juicios de valor.

Desde entonces, sus protagonistas directos, Will Smith y Chris Rock, se han convertido en los personajes más comentados del mundo cinematográfico. Ellos y el resto de personas que se han visto salpicadas o afectadas por lo ocurrido.

Pocos días después del desagradable episodio fue el hijo del protagonista de 'El príncipe de Bel-Air', Jaden, el que hizo uso de sus redes para justificar o al menos así lo dejaban entrever sus palabras, a su padre. Una defensa a la que recientemente se sumaban las palabras de Tony, uno de los hermanos del cómico, que quiso mostrarle a este último su apoyo incluso llegando a amenazar a Smith.

Fue durante su show de comedia que el también humorista quiso hacer saber su postura: ''¿Vas a pegar a mi puto hermano porque tu zorra te miró de reojo? Que sepas que los Rock somos un montón de hermanos. No lo sabéis bien, pero somos un montón'', expresó tajante.

''¡Estos no son los putos Oscar! Si traes tu culo hasta aquí, no estás nominado para nada más que para mis puños (...) Te vamos a reventar el resto del año. Cada vez que me veas hacer un show, ¡pum!'', arremetió públicamente.

Kenny, el hermano de Chris Rock, quiere enfrentarse a Will Smith

Pero los ataques por parte de los Rock no han quedado ahí pues ahora ha sido el turno de Kenny, quien no ha dudado en vengar a su hermano retando al ganador a 'Mejor Actor' a una pelea.

Y es que, según 'TMZ', el pequeño de los siete hermanos acaba de firmar un contrato con Damon Feldman, un promotor de combates de boxeo y presidente de la fundación Celebrity Boxing, teniendo ya incluso programada una pelea para el próximo 11 de junio en el estadio Charles F. Dodge City Center en Florida.

Pese a que aún queda poco menos de dos meses para que se celebre la velada, Kenny ya tiene claro con quién se quiere enfrentar en el ring. Y es que, al preguntarle contra quien le gustaría subirse al escenario, el de 42 años ha espetado: ''Me gustaría pelear con cualquiera que esté listo para dar un paso al frente y asumir el desafío'', le expresó a una reportera para posteriormente proponer un reto: ''Debería subirme al ring con Will Smith''.

Seguro que te interesa...

El gran beneficio económico inesperado de Will Smith tras la bofetada a Chris Rock