Chris Evans confiesa que le gustaría vivir "como Seth Rogen": "Fumarme un porro, poner música y dedicarme a la cerámica"

Chris Evans no ha parado de trabajar en los últimos 20 años, es decir, prácticamente desde que comenzara su carrera en Hollywood. El actor despuntó con un papel en una película de superhéroes interpretando a La Antorcha Humana en Los 4 Fantásticos y se convirtió en una de las estrellas más reconocidas gracias a otro papel del mismo género: El Capitán América.

Entre medias ha alternado sus apariciones en el Universo Cinematográfico de Marvel con cintas alabadas por la crítica como Rompenieves, Un Don Excepcional, Puñales por la Espalda o Defender a Jacob.

Su, a priori, punto y final como Vengador puede haber marcado un punto y aparte en su carrera, aunque deja la puerta abierta a darle vida en un futuro. Sin embargo, tras tres películas seguidas el año pasado, Evans se ha tomado este 2023 como año sabático y, según sus palabras en una entrevista con GQ, parece haberle cogido el gusto a no trabajar tanto.

"No he trabajado en todo el año y no pienso hacerlo, estoy encantado", contó. "Ahora lo que me planteo es: ¿En qué época del año vamos a rodar? ¿Me voy a perder el otoño? No quiero perderme el otoño. Sólo me quedan unos cuantos".

Chris Evans con su novia, la actriz Alba Baptista | Instagram Chris Evans

Tal y como ha confesado, el interprete de 42 años quiere trabajar menos y hacer "más cosas con las manos": "Me gustan las cosas autónomas. Me gustaría fumarme un porro, poner música y dedicarme a la cerámica. Lo que está haciendo Seth Rogen. Es bueno para ti, hombre. Sólo tienes que ir al taller y ponerte a hacer algo. Y qué placer, qué simple, qué cotidiano. Me encanta actuar, pero no puedes actuar sólo. Elegí una profesión que requiere a un montón de otros actores y artistas, y también a un público".

En esta misma línea, Evans aseguró que "podría hacer muebles para nadie y ser feliz": "A ver cómo explico esto. Iba a decir que no quiero perder demasiado tiempo en esta industria, pero eso tampoco suena bien. No quiero ocupar demasiado espacio en una industria en la que ya he invertido 20 años".

Cabe destacar que la estrella se cerró las redes sociales hace unos meses para vivir un verano de desintoxicación digital.

El actor se ha casado con la actriz Alba Baptista en una ceremonia privada a la que han acudido varios de sus compañeros de Los Vengadores, como puedes ver en el vídeo de arriba, y con la que se le abre una nueva etapa más familiar.