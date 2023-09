Tras su boda: Chris Evans se sincera sobre sus exnovias y lo que piensan muchas de ellas al conocerlo

Chris Evans se ganó nuestros corazones después de dar vida al noble y fuerte Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel durante 11 años. Tras sumergirse en el cine de acción protagonizando películas como Ghosted o The Gray Man, su vida personal se ha visto envuelta en romance. El actor se ha casado con la actriz Alba Baptista en una ceremonia íntima a la que han acudido varios de sus compañeros de Los Vengadores, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Con un largo historial de relaciones a sus espaldas con icónicas personalidades como Lily Collins, Jessica Biel y Christina Ricci, entre otras, el actor se ha sincerado durante una entrevista para GQ sobre un aspecto en el que muchas de sus exnovias han coincidido sobre él al conocerle.

"Es curioso, me han dicho que soy extrovertido. Aunque creo que todos nos sentimos introvertidos hasta cierto punto", ha reflexionado Evans. "Soy una persona bastante abierta. Me gusta la comunicación".

Chris Evans | Getty

"No estoy seguro de cuánto creo en la astrología, pero soy Géminis y ya he tenido suficientes exnovias que me han dicho: 'Eres muy Géminis'", ha confesado el actor. "Y una de las cualidades de Géminis es la comunicación. Nos gusta compartir, conversar y simplemente ser sinceros".

Evans ha admitido que es capaz "de hablar en exceso con cualquiera y soltarle la chapa, me lo haya pedido o no". "Pero ese tipo de intercambio emocional a menudo viene con un aspecto físico con el que me siento cómodo, ya sabes, el lenguaje corporal y la cadencia", ha añadido. "Hay algo en común en ese tipo de carácter con el que creo que me siento cómodo".

Actualmente, el actor se encuentra en un momento profesional más relajado ya que, durante este último año, se ha tomado un descanso de la actuación para centrarse en su vida personal y su relación con Baptista.

Aun así, el actor ha afirmado que volverá a la gran pantalla y ha dejado la puerta entreabierta a la posibilidad de volver como Capitán America en el futuro del MCU.