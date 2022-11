El cambio de vida de Chris Hemsworth tras descubrir su alta probabilidad de sufrir Alzheimer

Chris Hemsworth es uno de los actores más aclamados de Hollywood, pues entre sus películas de éxito destacan 'Thor', 'Extraction' o 'Star Trek'.

Si hemos visto al actor ponerse al límite (literalmente) en algún momento, eso ha sido en el nuevo programa de Disney Plus. Así, hemos visto al Dios del Trueno en 'Limitless' buscando las claves de una vida más longeva al mismo tiempo que ponía su cuerpo a prueba.

Sin embargo, lo que no sabíamos hasta ahora era que el actor durante el programa fue sometido a diferentes análisis de sangre y pruebas genéticas que determinaron que tenía una alta probabilidad de contraer la enfermedad de Alzheimer.

Así, la estrella confesaba en varios encuentros posteriores que se le diagnosticó que tenía entre ocho y diez veces más probabilidades de contraer esta enfermedad. Es más, según aseguraba, en su ADN posee dos copias del gen APOE4 y esto solo ocurre en apenas el dos o tres por ciento de las personas.

Tras compartir la noticia en 'Limitless' el actor australiano confesaba su mayor preocupación: "La idea de que no podré recordar la vida que he vivido, a mi esposa o a mis hijos, es probablemente mi mayor miedo".

Lejos de "dramatizar" la noticia, desde que el actor conoce su predisposición asegura que sigue un estilo de vida "más saludable".

Ha sido en 'Good Morning America' donde ha revelado que piensa proteger su "salud cerebral" y que esto tendrá un impacto directo en otros aspectos de su bienestar.

Enfrentarse a este diagnóstico no ha sido fácil, pero Chris Hemsworth aseguraba en una entrevista con 'Vanity Fair' que, de no haber sido diagnosticado, "no habría hecho los cambios que hice" para prevenir esta enfermedad degenerativa e incurable.

Así, hablaba del espectáculo como algo "más conmovedor de lo que jamás pensé que sería", pues le hizo sumergirse en "todo lo que necesitaba hacer, ya sea en el frente de prevención o en el de gestión" de la enfermedad.

Y es que, aunque "no es un gen predeterminado" como tal, sino una "fuerte indicación", contaba cómo al descubrirlo se sintió consciente de su "propia mortalidad".

