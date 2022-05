Elsa Pataky habla sobre las dificultades en su matrimonio con Chris Hemsworth: "Es un mandón"

Tras 12 años de casados, el matrimonio de Elsa Pataky y Chris Hemsworth está más que asentado, teniendo en cuenta las ajetreadas carreras de ambos y los tres hijos que han tenido juntos: India, de 10 años, y los gemelos Tristan y Sasha, de 8, que viven en la casa de la pareja en Australia.

Aunque Elsa Pataky no pierde oportunidad para mostrar su afecto y cariño por el actor de 'Thor', la modelo española también es consciente de que una relación debe pasar por momentos más agridulces, y así lo ha contado a la revista 'Hello': "No todo es tan fácil. Ninguna relación es siempre una cama de rosas. Los matrimonios se construyen paso a paso, desde los buenos momentos, los momentos maravillosos, y también aquellos más difíciles".

Como puedes ver en el vídeo de arriba, Elsa Pataky reconoce que todos estos años junto a su marido le han ayudado a evolucionar personalmente, y en concreto en el aspecto de la paciencia, algo que Hemsworth le ha ayudado a trabajar, también en cuanto al cuidado de sus niños: "Mis hijos me han enseñado a ser mucho más paciente, antes de que llegaran no tenía ninguna paciencia". También ha hablado de cómo es criarlos junto a su marido, al que dice admirar porque "es un padre brillante".

El duro entrenamiento de Elsa Pataky al que ha sometido Chris Hemsworth

Además de compartir una historia de amor como matrimonio y padres, la pareja se ayuda mutuamente en sus respectivas carreras. Así lo hemos podido comprobar en la última publicación de Instagram de Chris Hemsworth, que compartía una foto junto a su mujer en la alfombra roja de 'Interceptor', la nueva película de Elsa Pataky en Netflix, que se estrena el 3 de junio: "Increíble noche en la premiere de Interceptor, la película de mi talentosa y hermosa mujer".

En esta nueva película de acción, que además produce Chris Hemsworth, Elsa Pataky interpreta a una teniente del ejército estadounidense que se embarca en una misión para salvar el mundo después de una amenaza nuclear. Y su marido, que tiene bastante experiencia en el tema, le ha ayudado a preparar las escenas de combate en un duro entrenamiento que la actriz comentó en el programa The Project: "Me decía todo el rato cómo hay que pelear, cuál es la posición como 'este es el ángulo cuando das un puño' ¡Es muy mandón!".

