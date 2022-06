Bradley Cooper revela su enfado tras sentirse menospreciado por un "conocido director": "Que le jodan"

Bradley Cooper ha comentado una anécdota que le ha enfurecido especialmente. Lo ha hecho en Smartless, el podcast del también actor Will Arnett, con el que también ha destacado la especial relación que les une.

Pero este nuevo episodio que ha contado en el programa no le resulta a Cooper tan bonito como su amistad con Arnett. El actor de 'American Sniper' ha comentado cómo se ha sentido menospreciado en Hollywood incluso recientemente.

Contaba a Arnett cómo en una fiesta, durante la temporada de festivales por la que pasaba el actor con 'Ha nacido una estrella', un "conocido director" se acercó a él para bromear sobre sus nominaciones a los Oscar, mientras el actor hablaba con otra compañera que había tenido tres nominaciones: "¿Qué mundo es este en el que tú tienes siete nominaciones y ella solo tres?".

El actor parecía muy enfadado recordando estos comentarios: "Me quedé como 'Tío, ¿Por qué eres tan imbécil?' No voy a olvidarlo nunca. Que le jodan".

También ha recordado otro episodios en los que ha sentido esa condescendencia o menosprecio por parte de otras estrellas en Hollywood, y ocurrió después de su primera nominación a un premio, por 'El lado bueno de las cosas'.

Entonces, hace diez años, una veterana actriz le dijo a Cooper "He visto la película, te mereces la nominación". Cooper cuenta que le preguntó: "¿Perdón, cómo?". No la escuchaba, y me repitió "la nominación". "Más tarde fui al baño, me la cruzo y me dice otra vez 'la nominación', pensé '¿Qué coño pasa en esta ciudad?'".

También ha aprovechado la oportunidad para hablar de 'Maestro', la película en la que Bradley Cooper trabaja actualmente, y con la que retoma la temática musical interpretando al mítico compositor Leonard Bernstein: "Es una película sobre un matrimonio, sobre la familia. Es nuclear porque la música es nuclear. En 'Ha nacido una estrella' tenía un arma secreta y era Lady Gaga. Ahora tengo un arma secreta que son Leonard Bernstein y Gustav Mahler, su música".

Seguro que te interesa:

Denzel Washington y Bradley Cooper intentaron calmar a Will Smith tras abofetear a Chris Rock en los Oscar