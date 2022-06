Bradley Cooper habla de su depresión y adicción a la cocaína: "Estaba perdido"

Bradley Cooper saltó a la fama a sus 26 años con la serie 'Alias' y, desde entonces, su carrera ha avanzado hasta ser uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Y últimamente también ha expandido sus horizontes a la dirección o la música con películas como 'Ha nacido una estrella', y ahora 'Maestro'.

En una reciente entrevista al podcast Smartless con el también actor Will Arnett, que mantiene una amistad con Cooper desde que eran jóvenes, se ha sincerado sobre los problemas que afrontó en sus comienzos. Los actores han hablado de su duradera amistad, y de cómo Cooper a sus 29 años estaba "perdido".

Durante la entrevista, han recordado la conversación que tuvieron en aquellos momentos y, de una significativa conversación que tuvieron entonces, cuando Cooper se sentía con "cero autoestima". "No pensaba que estuviera haciendo daño a nadie, ¿Cómo podría hacerlo sintiendo que no valía nada?", ha contado Cooper.

"No podía salir de fiesta, ninguna chica se fijaba en mí. Estaba totalmente deprimido. Y no fue hasta 'Resacón en las Vegas' cuando conseguí mejorar del todo, y ahí ya tenía 26", ha confesado el actor sobre su vida en aquellos años.

A aquellos problemas de autoestima que menciona se suma la adicción a la cocaína que Cooper reconoce que tenía y, que le afectó especialmente al marcharse de la serie 'Alias', que le condujo al estrellato: "Agravó mi talón de Aquiles. Yo estaba muy perdido y era adicto a la cocaína, que eso es otro tema aparte".

"Atravesé todos aquellos problemas incluso antes de que la fama jugara un papel en mi vida", ha aclarado el actor, asegurando que su reconocimiento no influyó en aquellos problemas que arrastraba de antes. "Todo aquello ocurrió antes de que viniera lo demás".

Will Arnett en 'LEGO Masters' | FOX

Bradley Cooper agradece a su amigo Will Arnett el haberle ayudado en aquella época, y la conversación que tuvieron en su momento: "La mayor parte de mi progreso, los puntos en los que me di cuenta de todo, fueron de los 29 a los 33 o 34 años, cuando al menos ya era capaz de sentarme enfrente de alguien, respirar, escuchar y hablar".

Arnett también ha querido compartir su felicidad por ver a Cooper sincerándose sobre aquella época desde un estado mejor: "Ha sido maravilloso verte ahora tan cómodo. Nada me hace más feliz, verte feliz a ti contigo mismo".

Por otro lado, Cooper también ha mencionado el hecho de ser padre de Lea, a la que tuvo con su ex Irina Shayk, y cómo su labor cuidándola le supone un punto a favor en su vida: "Todo se magnifica y llena de color cuando me paro a pensar en que soy padre de un ser humano maravilloso. Eso es absolutamente lo mejor".

Irina Shayk y Bradley Cooper con su hija | Gtres

La pequeña le acompaña ahora en el rodaje de 'Maestro' en Nueva York, según ha contado el actor, que menciona también cómo el hecho de estar sobrio y mentalmente sano le deja pedir ayuda a los demás: "Me doy cuenta de que no puedo hacer esta película y cuidar de Lea a la vez. Cada noche, alguien viene a ayudarme hasta que se acabe el rodaje, algo que no podría haber pedido sin estar sobrio y sin tener humildad", cuenta de su actual proyecto.

Seguro que te interesa:

Denzel Washington y Bradley Cooper intentaron calmar a Will Smith tras abofetear a Chris Rock en los Oscar