Las escenas de amor que Zoe Saldana y Bradley Cooper rodaron encantados: "No nos importaba dónde estaba la cámara"

Bradley Cooper y Zoe Saldana trabajaron juntos en 'Guardianes de la Galaxia', interpretando a Rocket y Gamora respectivamente. Pero lo que muchos no saben es que ya participaron juntos en otra película y que en ella se enamoraron, llegando a estar juntos un año.

Así hablaba Zoe de Bradley en una entrevista para The Hollywood Reporter en el año 2012, durante la promoción de 'The Words'. "Bradley es un profesional muy dedicado y abierto. Es realmente bueno cuando puedes equilibrar eso con un actor en lugar de que llegue preparado y simplemente diga, 'no jodas mi luz' y 'esta línea es mi primer plano'".

'The Words', la primera película en la que trabajaron juntos, estaba basada en una novela llamada 'The Window Tears', en la que Bradley interpretaba a un escritor que plagiaba un libro y Zoe Saldana era su pareja. Así que en dicha cinta tuvieron que interpretar una serie de escenas íntimas. En aquel momento Saldana comentó que era algo que ambos disfrutaron mucho. "No nos importaba dónde estaba la cámara. Era como si ambos fuéramos parte de esta extensa conversación".

Parece que Saldana quedó muy contenta con el resultado de 'The Words', pues se mostró orgullosa de la película que habían rodado juntos. "Normalmente no soy así. No estoy completamente feliz todo el tiempo, pero estoy muy orgullosa de 'The Words'".

La química que ambos sintieron rodando la cinta acabó en una relación amorosa que duró algo más de un año. Después, como te contábamos, se volvieron a encontrar en 'Guardianes de la Galaxia' y a día de hoy son grandes amigos.

Los besos de Bradley no gustaron a Jennifer Lawrence

Aunque Zoe Saldana se enamoró de Bradley Cooper rodando 'The Words' y disfrutaron de sus escenas más amorosas, no le pasó lo mismo a Jennifer Lawrence cuando rodó con el actor 'El lado bueno de las cosas'.

Y no tuvo ningún problema en decírselo al propio Cooper. Después de la segunda toma de una escena de beso, Jennifer Lawrence le soltó a Bradley "tus besos son muy húmedos". La sinceridad ante todo.

