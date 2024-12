TRAS EL RODAJE DE IT ENDS WITH US (ROMPER EL CÍRCULO)

La demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni sería solo "la punta del iceberg": "Está buscando justicia"

Una fuente ha revelado que Blake Lively está buscando justicia después de demandar a Justin Baldoni, su compañero en It Ends With Us. Y, apunta, que la actriz planea tomar más medidas.