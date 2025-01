Justin Baldoni demanda a Blake Lively y Ryan Reynolds por 400 millones de dólares por intentar "destruirlo": "Lo lamentará"

La batalla entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa y se pune todavía más dura. Si en diciembre la actriz de Gossip Girl denunciaba al director y actor por iniciar una campaña de desprestigio y por acoso sexual, ahora ha sido Baldoni quien ha puesto una demanda.

El director y actor de It Ends With Us (Romper el círculo) ha presentado una denuncia de 179 páginas en el Distrito Sur de Nueva York contra Blake Lively y Ryan Reynolds. Baldoni los acusa de extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad. Además de reclamar 400 millones de dólares en daños y perjuicios.

Baldoni también los acusa de secuestrar su película It Ends With Us como se puede leer en esta parte de la demanda: "En el fondo, no se trata de un caso sobre celebridades que se atacan entre sí en la prensa. Se trata de un caso sobre dos de las estrellas más poderosas del mundo que despliegan su enorme poder para robar una película entera de las manos de su director y estudio de producción… Cuando los demandantes tengan su día en la corte, el jurado reconocerá que incluso la celebridad más poderosa no puede doblegar la verdad a su voluntad".

Ryan Reynolds y Blake Lively | Gtres

Baldoni ya puso una demanda al medio New York Times al ser quien publicó la denuncia de Lively y los mensajes que se filtraron para difamarlo.

"Esta demanda es una acción legal basada en una abrumadora cantidad de evidencia no alterada que detalla el intento engañoso de Blake Lively y su equipo de destruir a Justin Baldoni, su equipo y sus respectivas compañías al difundir información groseramente editada, sin fundamento, nueva y manipulada a los medios", dice Bryan Freedman, abogado de Baldoni, en un comunicado.

"Está claro, en base a nuestra total disposición a proporcionar todos los mensajes de texto, correos electrónicos, secuencias de vídeo y otras pruebas documentales completas que se compartieron entre las partes en tiempo real, que esta es una batalla que ella no ganará y que, sin duda, lamentará".

Blake Lively y Justin Baldoni rodando It Ends With Us (Romper el círculo) | Cordon Press

"Blake Lively fue engañada gravemente por su equipo o tergiversó la verdad de manera intencional y consciente", continua.

"Nunca más se le permitirá a la Sra. Lively seguir explotando a víctimas reales de acoso real solo para obtener ganancias de reputación personal a expensas de quienes no tienen poder. No olvidemos que la Sra. Lively y su equipo intentaron destruir reputaciones y medios de vida por razones atroces y egoístas mediante su propia y peligrosa manipulación de los medios de comunicación antes incluso de emprender acciones legales reales. Sabemos la verdad y ahora el público también la conoce. Justin y su equipo no tienen nada que ocultar, los documentos no mienten", son solo algunos de los extractos de la demanda.

Lo que parece claro es que esta guerra acaba de empezar y queda mucho tiempo por delante para ver cómo acaba.