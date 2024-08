IT ENDS WITH US (ROMPER EL CÍRCULO)

Blake Lively, afectada por el odio recibido tras It Ends With Us, teme que sea "el fin de su carrera"

Blake Lively parece estar profundamente afectada por la controversia que rodea a It Ends With Us (Romper el Círculo). La mezcla de críticas y tensiones detrás de cámaras la ha dejado cuestionándose cómo impactará todo esto en su futuro en la industria.