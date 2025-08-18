Sylvester Stallone ya tiene sustituto: El actor de comedias románticas que será el nuevo Rambo

Sylvester Stallone ha protagonizado hasta cinco películas de Rambo. Desde el estreno de la primera entrega en 1982 hasta su última cinta en 2019, el actor ha librado guerras sangrientas en la gran pantalla sin importar el paso de los años. Sin embargo, de cara al próximo proyecto de este universo cinematográfico, le ha tocado ceder el cuchillo a las nuevas generaciones.

Se trata de una precuela, todavía pendiente de título, que nos permitirá conocer a Rambo en plena guerra de Vietnam. La misma que lo dejó traumatizado y que lo llevó a vivir los eventos de Acorralado. Para ello, se ha buscado a un actor joven en pleno auge dentro de la industria: Noah Centineo.

Hasta la fecha, los papeles más populares de Centineo han estado ligados a las comedias románticas de tipo adolescente. La trilogía de A todos los chicos de los que me enamoré o La cita perfecta son sus intervenciones más reconocidas en el cine. No obstante, sus esfuerzos por desmarcarse de este tipo de roles es cada vez más evidente.

Noah Centineo | Cordon Press

Participó en Dream Scenario de Nicolas Cage y se puso bajo las órdenes de Alex Garland en Warfare. El próximo año estrenará en la nueva adaptación de Stret Fighter. Pero su incorporación a la precuela de Rambo podría ser su gran oportunidad en la industria.

El medio Deadline ha sido el responsable de lanzar la exclusiva, anunciando el fichaje de Centineo y que se prevé empezar el rodaje durante 2026 en Tailandia. La película estará dirigida por Jalmari Helander, quien ya ha demostrado su dominio sobre la violencia en gran pantalla con Sisu.

Sylverster Stallone, a pesar de conocer los planes sobre esta entrega, no ha querido ligarse al proyecto en cuestión. Tampoco ha hecho declaraciones acerca de Centineo tomando el testigo.

La precuela de Rambo sigue en preproducción y no llegará a los cines hasta 2027. Tiempo más que de sobra como para que el público asimile este cambio de estilo en la carrera de Centineo, quien pasa de conquistar los corazones adolescentes a meterse en la selva vietnamita para disparar sin miramientos.