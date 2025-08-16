Sophie Turner habla sobre las escenas de sexo con "su hermano" Kit Harington: "Tuvimos arcadas, fue asqueroso"

Sophie Turner y Kit Harington saltaron a la fama por interpretar a los hermanos Sansa Stark y Jon Snow en Juego de Tronos durante ocho temporadas, convirtiéndose en dos de los personajes más recordados de la serie.

La suya era una relación marcada por el afecto familiar y la lealtad en medio de las muchas tramas de traición, conspiración y hasta incesto que había en la serie. Por ello, su reunión en The Dreadful, su próxima película juntos, en la que dan vida a dos amantes, ha resultado muy incómoda para los actores.

Sophie Turner y Kit Harington en Juego de Tronos | HBO

Tras su rodaje, la intérprete de 29 años ha hablado en Late Night with Seth Meyers explicando cómo surgió el proyecto y lo raro que fue grabar escenas íntimas junto a Harington.

"Acababa de recibir el guion de una increíble película de terror gótico llamada The Dreadful. La produje y estaba leyendo todos los personajes, así que el director me preguntó: '¿En quién piensas?'. Y de inmediato pensé en Kit, así que le envié el guion y me respondió: 'Me encantaría, pero va a ser jodidamente raro'. Yo no sabía a qué se refería, entonces volví a leer el guion: 'Beso, beso, sexo, beso, escena de sexo'. Y luego pensé: '¡Mierda, ese es mi hermano!'. Pero es un guion tan bueno que me dijo que teníamos que hacerlo", explicó Turner.

Kit Harington y Sophie Turner, Sansa Strak y Jon Snow en 'Juego de Tronos' | Gtres

"Así que lo olvidamos todo, llegamos al set y la primera escena es la del beso. Y ambos tuvimos arcadas, fue asqueroso, fue lo peor", señaló la actriz, asegurando que este momento fue peor que el vivido en la película Trust, en la que, en un momento dado, cucarachas y ratas treparon por su cuerpo.

Ambientada en el siglo XV con la Guerra de las Rosas como telón de fondo, The Dreadful sigue a Anne (Turner) y su suegra (Marcia Gay Harden), que comparten una vida solitaria y dura hasta que un hombre (Harington) de su pasado regresa y desencadena una serie de acontecimientos que trastocan la vida de Anne.