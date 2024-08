¿Qué está pasando con It Ends With Us? Drama y tensión se palpan entre Blake Lively, Justin Baldoni y el resto del cast

Que está siendo el verano de Blake Lively (y Ryan Reynolds) no hay ninguna duda, la pareja parece ser la protagonista de todos los medios y han encadenado multitud de promociones para sus distintos proyectos.

Ahora están volcados en el 'tour press' de la nueva película de Blake Lively, It Ends With Us (Romper el círculo), pero rumores de mala relación entre el cast no hacen más que avivarse tras la premiere de Nueva York.

Justin Baldoni es el protagonista y director del film, y sin embargo el mayor peso de la promoción y básicamente la cara del proyecto está siendo Blake, junto a la autora del libro original Colleen Hoover.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Gtres

La comunicación entre Justin y Blake es prácticamente nula y ninguno menciona al otro durante estos meses de promoción, algo que ahora se ha hecho aún más sangrante con la alfombra roja, donde todo el cast se mostró feliz y en sintonía mientras que Baldoni posaba solo.

Todas sus entrevistas han sido por separado y los fans se han percatado de que los demás no siguen ya a Justin en redes sociales, además de otras opiniones sobre "el té" que parece que se ha gestado, recordando a la caótica promoción de Don't Worry Darling cuando había problemas entre Florence Pugh y Olivia Wilde.

"Vale necesito saber qué pasa con Justin Baldoni y el resto del cast de It Ends With Us porque definitivamente pasa algo", apunta alguien en redes.

"Bueno, quién nos va a contar el té de qué pasa con It Ends With Us, por qué hay 0 fotos de Justin con el cast, está haciendo su propia rueda de prensa y los demás otra. Todos estaban juntos pero no juntos en NY. Blake y Colleen no le siguen. Necesito detalles", añade otro comentario.

"Esto se basa en nada pero mi teoria es que a Justin Baldoni no le gustó que Blake Lively empujara la idea de mezclar a Ryan y Hugh [Jackman] en la promo. Tiene un reportaje con Hugh, Ryan y Hugh han hecho entrevista al cast... Creo que Justin no quería así que se plantó y lo hicieron igualmente", se aventura otra fan.

"La gente en TikTok está diciendo que tuvieron diferencias creativas durante el rodaje, y Blake quería que Ryan ayudara a escribir algunas de las escenas, mientras que Justin siendo el director debería ser quien lo hiciera".

De hecho sabemos por la propia Blake que Ryan acabó escribiendo alguna escena, pese a no tener una participación oficial en la película. Recordemos también que la cinta se ha enfrentado a controversia por los actores elegidos para los personajes, por su polémica historia (de violencia doméstica) y que tuvieron que parar la producción y hacer reshoots.

Otra de las actrices del film, Jenny Slate, se veía incómoda en hablar de Justin:

"Me acabo de enterar de todo el drama con el cast de It Ends With Us y oh dios mío le preguntaron cómo había sido trabajar con Justin y ella completamente ignora la pregunta".

"Después de suficiente investigación he decidido que Justin Baldoni es la víctima de Blake y Ryan", aporta otro.

También los comentarios de los posts de Justin sobre la premiere se han inundado de fans denunciando la situación o mostrándole apoyo tras sentir que ha sido "apartado" de la película, de la cual es director además del protagonista.

"Por favor, nadie va a explicar por qué están haciendo la gira por separado, por qué nadie del elenco le sigue a él por Instagram y él a ellos si? No esperar a hacer cada uno su gira primero separado y que la gente no se extrañe, me encanta justin, blake y la novela", es uno de tantos con el mismo pensamiento.

"Sinceramente me está haciendo perder respeto por Blake y Colleen, es muy de 'mean girl' y no puedes sentarte con nosotras. ¡Es literalmente el director! Y parece siempre tan amable", opinaba otra usuaria.