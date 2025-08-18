Antena 3 Logo Antena 3
THOR EN MARVEL

Chris Hemsworth se sincera sobre su reto más difícil: "Tuve que afrontar mi miedo"

Chris Hemsworth se ha enfrentado al reto "más difícil" de su carrera, que ha puesto a prueba sus habilidades en un espacio al que no está acostumbrado. Te contamos de qué se trata.

Chris Hemsworth impresiona con sus dotes musicales ante 70.000 personas en un concierto de Ed Sheeran

Candela Rabadán
Publicado:

Chris Hemsworth es conocido por interpretar a Thor, el héroe de películas de acción del Universo Cinematográfico de Marvel, lo que ha hecho que su carrera haya estado marcada por la exigencia física y la intensidad de sus personajes.

Sin embargo, Hemsworth ha confesado que, a pesar de haber enfrentado situaciones extremas en el cine, su mayor desafío frente a las cámaras no ocurrió en una película, sino en un contextocompletamente diferente.

Un reto inesperado que puso a prueba sus habilidades de concentración, coordinación y confianza en un entorno real y lejos de los efectos especiales y dobles de acción: acompañar a Ed Sheerancon la batería en un concierto en directo frente a 70 mil personas en Bucarest, Rumanía.

Este momento forma parte del episodio Brain Power de su serie documental Limitless: Live Better Now, donde Chris se somete a diversos desafíos para mejorar su salud mental y física, incluyendo el aprendizaje de la batería para estimular la neuroplasticidad.

El actor australiano, que inició esta serie de retos tras descubrir en 2022 que tenía predisposición genética al Alzheimer comentaba a Screen Rant: "Diría que fue probablemente lo más difícil, aunque no quiero volver a ser rociado con gas pimienta" decía refiriéndose a uno de los entrenamientos de la segunda temporada de la serie documental.

"No me resultaba natural, así que tuve que esforzarme al máximo, afrontar mi miedo y confiar en que toda la práctica que había hecho daría sus frutos", confesaba.

Para prepararse, Hemsworth recibió clases del baterista Ben Gordon, miembro de la banda australiana Parkway Drive y amigo del actor, tal y como compartía el músico con The Au Review: "Fue muy divertido formar parte de ello".

A pesar de la falta de experiencia de Gordon como instructor, la colaboración entre ambos resultó exitosa, culminando en una actuación sorprendente para el público.

