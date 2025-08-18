Chris Hemsworth se sincera sobre su reto más difícil: "Tuve que afrontar mi miedo"

Chris Hemsworth es conocido por interpretar a Thor, el héroe de películas de acción del Universo Cinematográfico de Marvel, lo que ha hecho que su carrera haya estado marcada por la exigencia física y la intensidad de sus personajes.

Sin embargo, Hemsworth ha confesado que, a pesar de haber enfrentado situaciones extremas en el cine, su mayor desafío frente a las cámaras no ocurrió en una película, sino en un contextocompletamente diferente.

Un reto inesperado que puso a prueba sus habilidades de concentración, coordinación y confianza en un entorno real y lejos de los efectos especiales y dobles de acción: acompañar a Ed Sheerancon la batería en un concierto en directo frente a 70 mil personas en Bucarest, Rumanía.

Este momento forma parte del episodio Brain Power de su serie documental Limitless: Live Better Now, donde Chris se somete a diversos desafíos para mejorar su salud mental y física, incluyendo el aprendizaje de la batería para estimular la neuroplasticidad.

El actor australiano, que inició esta serie de retos tras descubrir en 2022 que tenía predisposición genética al Alzheimer comentaba a Screen Rant: "Diría que fue probablemente lo más difícil, aunque no quiero volver a ser rociado con gas pimienta" decía refiriéndose a uno de los entrenamientos de la segunda temporada de la serie documental.

"No me resultaba natural, así que tuve que esforzarme al máximo, afrontar mi miedo y confiar en que toda la práctica que había hecho daría sus frutos", confesaba.

Para prepararse, Hemsworth recibió clases del baterista Ben Gordon, miembro de la banda australiana Parkway Drive y amigo del actor, tal y como compartía el músico con The Au Review: "Fue muy divertido formar parte de ello".

A pesar de la falta de experiencia de Gordon como instructor, la colaboración entre ambos resultó exitosa, culminando en una actuación sorprendente para el público.