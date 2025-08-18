¿Perdido con el cine de superhéroes? El calendario con los estrenos de Marvel, DC y otros proyectos que se vienen

El cine de superhéroes ha liderado la taquilla en lo que llevamos de siglo y Hollywood no tiene previsto marca un punto y final a esta tendencia. Marvel pretende recuperar la atención del público en sus Vengadores; mientras que DC ya disfruta de una trayectoria bien orientada con James Gunn a la cabeza. Todo ello, sumado a las producciones de otros estudios, deja un calendario de estrenos de lo más versátil.

Si a ti también te cuesta seguir el hilo, te traemos la guía definitiva con todas las películas de superhéroes pendientes de llegar a la gran pantalla. ¡Empezamos!

El Vengador Tóxico (26/09/2025)

Nadie vio venir un remake de El Vengador Tóxico, una película de serie B de los 80 que solo los amantes del cine cutre son capaces de disfrutar. Peter Dinklage encarnará a este personaje en septiembre y las críticas han dado el visto bueno a la reinvención del superhéroe más desagradable de la historia.

Supergirl: Woman of Tomorrow (26/06/2026)

Unos pocos minutos en pantalla fueron más que suficientes como para que el público se enamorara de Supergirl. La prima de Clark Kent, interpretada por Milly Alcock (La casa del dragón), será la próxima entrega en cines del universo de DC creado por James Gunn.

Spiderman: Brand New Day (31/07/2026)

Tom Holland ya se ha vuelto a poner el traje de Spiderman y el fandom respondió con entusiasmo. Será la entrega más "callejera" de la franquicia, con la aparición de personajes muy queridos como Hulk, Daredevil o The Punisher.

Clayface (11/09/2026)

¿Quién dijo que el cine de superhéroes no podía ser de terror? Clayface llegará a los cines en septiembre del próximo año con un guion de Mike Flanagan (La maldición de Hill House) y la dirección de James Watkins (No hables con extraños).

Vengadores: Doomsday (18/12/2026)

El siguiente gran evento de Marvel será Vengadores: Doomsday, la cual retrasó su estreno de mayo a diciembre de 2026. Con el regreso de los personajes más emblemáticos de la compañía (incluyendo a los X-Men de FOX), el UCM intentará volver a los tiempos de Infinity War.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (4/06/2027)

Han pasado dos años del estreno de Cruzando el Multiverso y todavía quedan otros dos para ver la continuación de la historia de Miles Morales. Una espera bien merecida si logra mantener la esencia de las dos primeras cintas.

The Batman Part II (1/10/2027)

Robert Pattinson en 'The Batman' | Warner Bros.

La espera de la secuela de The Batman también está siendo más larga de lo esperado. Sin embargo, Matt Reeves ya tiene listo el guion de la nueva entrega del Bruce Wayne de Robert Pattinson.

Vengadores: Secret Wars (17/12/2027)

'Avengers: Secret Wars' | Marvel Studios

Un año después de Doomsday, Marvel estrenará Secret Wars. Una película que probablemente marcará un punto de inflexión en el UCM para así reinventarse de cara a su futuro a largo plazo.

Constantine 2 (2026)

El esfuerzo de los fans de Constantine ha tenido su recompensa y Keanu Reeves volverá a encarnar al personaje en algún momento de 2026.

Riddick: Furya (2026)

Riddick llegó a los cines antes de que el género de superhéroes se pusiera de moda. Vin Diesel retomará este papel el próximo año con el mismo director de la trilogía original, David Twohy.

Armor Wars (2027)

Inicialmente planteada como una serie, Armor Wars explorará el personaje encarnado por Don Cheadle. Todavía no hay fecha de estreno oficial; sin embargo, es probable que llegue antes de Secret Wars.

The Authority (2028)

Después de Supergirl, el DC Universe continuará con The Authority. Una película sobre un grupo de superhéroes nada convencional que está en plena producción.

The Brave and the Bold (2028)

James Gunn no ha renunciado a Batman (por mucho que Reeves siga su propio camino) y presentará al héroe de Gotham junto a su compañero Robbin en una historia de relación paternofilial.

The Swamp Thing (2030)

Otra prueba más de que el terror puede encajar perfectamente en el cine de superhéroes. La Cosa del Pantano llegará a los cines en 2030 para poner punto y final al primer capítulo del universo de DC.

Además de todas estas películas confirmadas y con calendarios claros, existe otro arsenal de proyectos en pleno desarrollo. El remake de La liga de los hombres extraordinarios, de Blade o de los X-Men, la adaptación de acción real de One Punch Man y las secuelas de Sang-Chi, de Bloodshot o de The Green Hornet siguen en un cajón esperando a ver la luz.

El cine de superhéroes dista mucho de agotarse y, al menos hasta el final de década, tenemos un amplio arsenal de películas dispuestas a conquistar la gran pantalla.