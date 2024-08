Blake Lively, muy criticada por tomarse a risa una pregunta delicada en una entrevista por su nueva película

La película Romper el Círculo, protagonizada por Blake Lively y que aborda temas sensibles como la violencia doméstica, ha estado inmersa en una serie de polémicas desde su promoción. Aparte de los rumores sobre tensiones entre Lively y el director y protagonista, Justin Baldoni, la actriz ha sido objeto de críticas por una respuesta que ha dado durante una entrevista, que muchos consideraron insensible.

En una entrevista en Jake's Takes, el periodista Jake Hamilton, en un tono serio, le ha preguntado a Lively sobre la inmensa carga emocional de la película:

"Las personas que ven esta película, que se identifican con los temas de esta película a un nivel profundamente personal, realmente querrían hablar con ustedes. Entonces, si alguien entiende los temas de esta película y se encuentra contigo en público y realmente quiere hablar contigo, ¿cuál es la mejor manera de poder hablar contigo sobre esto? ¿Cómo le recomendarías que lo hiciera?", ha preguntado Hamilton.

Lively ha respondido a la pregunta en tono sarcástico mientras se recostaba en un sofá junto a su coprotagonista, Brandon Sklenar:

"Quizás podría darle mi dirección o mi número de teléfono. ¿O compartirle mi ubicación? Podría compartirte la ubicación a ti y luego ya podrías...", a respondido Lively mientras reía.

Este comentario, visto por muchos como inapropiado dado el contexto de la película, que trata sobre violencia doméstica, generó una oleada de críticas en las redes sociales​.

Las reacciones no se hicieron esperar. Muchos usuarios en redes sociales expresaron su indignación y decepción, argumentando que Lively perdió una oportunidad crucial para abordar con seriedad un tema tan sensible. Un usuario en TikTok ha comentado: "Es inaceptable que haga una broma sobre algo tan serio. ¿Qué estaba pensando?". Otro comentario en Twitter afirmaba: "He perdido todo el respeto por Blake Lively. Se le presentó la oportunidad de sensibilizar sobre la violencia doméstica, y la desperdició con una broma".

Estas críticas han desatado un intenso debate en redes sociales sobre cómo los temas delicados deben ser abordados en entrevistas y cómo las figuras públicas, como Lively, deberían manejar estos temas cuando forman parte de su trabajo en proyectos cinematográficos.