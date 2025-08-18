Catherine Zeta-Jones habla de su "no ostentosa" vida con Michael Douglas repartida en 4 casas, una de ellas en España

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas están a punto de celebrar sus bodas de plata. Se casaron el 18 de noviembre del 2000 y ahora, un cuarto de siglo después, la pareja sigue disfrutando de lo que parece una vida plena y tranquila.

Y es que ambos comparten hasta cuatro propiedades en las que dividen su rutina: dos casas en Nueva York, una en Canadá y otra de ellas en nada menos que España, donde se alejan de los focos mediáticos de Hollywood siempre que pueden.

La actriz acaba de estrenar la segunda temporada de Miércoles en Netflix (todavía pendiente de estrenar su segunda parte). En plena campaña de promoción, Zeta-Jones ha comentado cómo es su día a día; haciendo referencia precisamente a estas cuatro casas a su nombre.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones en 2016 | Cordon Press

"Sé que suena muy jet set y que me encanta rodearme de belleza", comenta en una entrevista con The Times: "Pero no es muy ostentoso, es muy cómodo".

También ha explicado cómo enfrenta la presión mediática, señalando que "dos famosos juntos es como lidiar con diez". Una situación con la que no parece estar muy cómoda, pero a la que se ha acostumbrado: "Las cosas son como son. Hay dos versiones de la historia y dos fantasías". Todo ello matizando que "no escuchamos la basura que escriben sobre nosotros" y que "respetan su espacio" porque "son espíritus muy independientes".

"Somos muy parecidos: nacimos el mismo día, con 25 años de diferencia", continúa la actriz de El Zorro: "No tenemos miedo de hablar ni de expresarnos. Soy muy franca y él también, lo cual es muy positivo", concluía.

Así, ambas estrellas de Hollywood parecen haber encontrado la fórmula para que su matrimonio funcione incluso 25 años después de la boda. Una vida dividida en cuatro casas y tres países que rodea a una de las parejas más estables de la industria cinematográfica.