Ariana Grande asegura que "no puede dejar de llorar" tras conocer que está nominada a los Oscar por Wicked

Ariana Grande ha recibido una nominación a los premios Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su increíble interpretación de Glinda en la adaptación musical de Wicked, dirigida por Jon M. Chu. Pero no solo esto, la cinta cuenta con 10 nominaciones a estos premios.

Parece que la película sigue llenando de alegría a la artista, quien ha expresado su emoción por la nominación a través de un post en su cuenta oficial de Instagram, acompañado de unas dulces imágenes donde se puede ver a una pequeña y sonriente Ariana vestida de Dorothy en El mago de Oz.

"Levanto la cabeza entre sollozos para decir muchas gracias a La Academia por este reconocimiento inconcebible. No puedo dejar de llorar, como era de esperar", escribe la actriz. Para Ariana este ha sido el papel de su vida, el cual lleva admirando desde que era muy pequeña, así lo ha dejado ver en uno de los vídeos que ha compartido, donde vemos a una Ariana adolescente interpretar la canción Defying Gravity de Wicked. Además, ha compartido una imagen con su gran amiga y coprotagonista Cynthia Erivo, quien también ha sido nominada a Mejor Actriz.

"Me siento honrada y profundamente agradecida de estar en tan brillante compañía y de compartir este momento con la pequeña Ari, que se sentaba a estudiar a Judy Garland cantando Somewhere Over the Rainbow justo antes de que entrara esa gran y hermosa burbuja. Estoy tan orgullosa de ti, pequeña", recuerda la artista en su post.

En cuanto a los agradecimientos, ha expresado su gratitud a todos los que han formado parte de este tan increíble proyecto para ella: "Gracias nuevamente,desde el fondo de mi corazón, por este reconocimiento a La Academia. Gracias, Jon M. Chu, por apostar por mí y por ser el líder más increíblemente brillante, un ser humano extraordinario y el amigo más leal. Estoy profundamente orgullosa de mi hermosa familia de Wicked".

Ariana continúa agradeciendo: "Estoy tan orgullosa de mi Elphie, mi hermana, mi querida Cynthia Erivo. Tu genialidad no tiene límites y mereces todas las flores (tulipanes) de todos los jardines. Te amo incondicionalmente, siempre. Todavía no encuentro todas las palabras, sigo tratando de respirar. Pero gracias. Dios mío, gracias. Universal, Marc, mi familia, mi corazón", y acaba con una cita de una de las canciones de la propia película, como no podría ser de otra manera.

A pesar de no aparecer de forma expresa en los agradecimientos de la cantante, su actual pareja y gran apoyo, Ethan Slaterha decidido felicitar a Ariana por su nominación y lo ha hecho a través de un post de Instagram donde se puede ver a la cantante de espaldas sujetando varios globos de color rosa. Imagen que muestra cómo lo han celebrado juntos en Londres, donde se encontraban en el momento de las nominaciones.

Seguro que todos los fans de la cantante que hayan tenido el placer de ver esta cinta estarán deseando descubrir si finalmente Ariana se alza con el premio, y no solo eso, sino poder volver a disfrutar de su increíble voz y actuación en la próxima entrega de la película que se estrenará en noviembre de 2025.