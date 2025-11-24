¿Por qué los zapatos de rubíes de Dorothy no son rojos en Wicked? El motivo de este cambio respecto a El Mago de Oz

En Wicked: For Good entra en acción uno de los personajes más icónicos de El Mago de Oz, Dorothy Gale, quien fue interpretado por Judy Garland en la película de 1939.

En esta ocasión la encargada de dar vida aDorothy ha sido una desconocida actriz llamada Bethany Weaver. Aunque en la parte 2 de Wicked solo aparece el personaje como vehículo para contar la historia de Glinda y Elphaba.

Margaret Hamilton, Judy Garland, Billie Burke en El Mago de Oz | Cordon Press

Aunque, hay un aspecto muy importante del personaje que ha llamado mucho la atención a los espectadores. Y es que, en la película de Judy Garland los zapatos de la Malvada Bruja del Este, o conocida en Wicked como Nessarose, con los que Dorothy puede volver a casa chocándolos 3 veces son de rubíes y tienen un color rojo intenso. Mientras que en la adaptación del musical de Broadway son plateados.

El diseñador de vestuario de Wicked, Paul Tazewell, ha hablado con People y ha explicado que el motivo de este cambio de color se debe a que quiso ser fiel a la historia tal y como se cuenta en el libro de L. Frank Baum en 1900. Lo mismo que en el libro Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West de Gregory Maguire de 1995 en el que se basa el musical de Broadway.

"No son rubí. En el libro, eran unas curiosas botitas plateadas", explica Tazawell. La cuestión es que cuando se rodó la película de 1939 se hizo con la llegada del tecnicolor, el paso del blanco y negro a color en la gran pantalla. Por lo que la MGM quería mostrar todo su poderío en color.

"Está la idea de Cenicienta y la zapatilla de cristal, y luego es como si hubiéramos convertido los zapatos en un mito y los hubiéramos incorporado a nuestra narrativa de cuentos de hadas. En el libro eran zapatos de plata, y luego se convirtieron en zapatos de cristal y plata".