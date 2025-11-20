Ariana Grande aclara por fin el constante contacto físico con Cynthia Erivo que algunos ven perturbador

La intensa campaña promocional de Wicked: Parte II ha puesto en el punto de mira la estrecha relación entre Ariana Grande y Cynthia Erivo, cuyo constante contacto físico en eventos y entrevistas ha generado un aluvión de comentarios en redes sociales.

Clips y fotografías difundidos en plataformas como X, TikTok e Instagram han llamado la atención por el comportamiento entre ambas actrices, algo que algunos han calificado en redes como "excesivo" o incluso "perturbador".

Sin embargo, otros muchos defienden que puede ser una conducta normal entre dos personas que comparten una estrecha amistad y que se apoyan, algo que demostraron cuando un fan se abalanzó sobre Ariana en la premiere de Singapur.

Durante una entrevista en el podcast Good Hang de Amy Poehler, Ariana Grande ha hablado abiertamente sobre este tema aclarando que se trata de un gesto de cercanía que le ayuda a sentirse segura.

"Fue un trabajo muy duro, ¿sabes? Cuidarnos mutuamente durante este proyecto tan enorme que fue hacer Wicked", comenzaba explicando la artista.

"Realmente queríamos sentirnos seguras la una con la otra, ¿sabes? Les dije: 'Oye, nos estamos conociendo, vamos a aprender mucho la una de la otra muy rápido, quiero que sepas que no hay nada de lo que no podamos hablar. No tienes que enfrentar nada sola. Si necesitas ayuda con algo, ya estoy de tu lado'", ha explicado.

La actriz de Parks and Recreation, y conductora del programa, le respondía: "Es muy tierno cómo os tocáis. Os gusta tocaros...". Y cuando Ariana reaccionó con una carcajada, Poehler se apresuró a aclarar: "De una manera no sexual".

"De una manera cariñosa de apoyaros mutuamente. Te gusta coger de la mano y estar ahí. Es muy dulce. Te gusta hacer eso con la gente, ¿verdad?", continuaba Amy.

"Sí", le confirmaba Grande. "Canalizo mucha energía a través de mis manos. Siempre estoy agarrando una mano. Siempre estoy apretando algo. Siempre estoy alcanzando algo".

"A menudo es con quién estoy. Me gusta canalizar apoyo, energía o lo que sea. Ni siquiera me di cuenta de que era algo mío hasta que sucedió", añadía.

Este comportamiento se hizo especialmente visible durante una entrevista viral, en la que Ariana agarró y acarició el dedo de Cynthia tras un momento emocional durante la gira de prensa de la primera parte de la película, cuando le dijeron a Erivo que mucha gente estaba conectando con la canción original Defying Gravity.

"No tenía ni idea de qué demonios estaba pasando", le contaba Grande a Poehler sobre el momento viral. "Sabía que era tierno y bonito, y solo quería apoyarla... Fue muy dulce. Fue precioso".

Este vínculo tan cercano también se ha traducido en un gesto simbólico, y es que las dos se hicieron un tatuaje conjunto con las palabras For Good, en referencia al título de la segunda parte de la película.