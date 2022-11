Así habría reaccionado Brad Pitt tras revelar Jennifer Aniston sus problemas para tener hijos

Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron a finales de los 90 y principios de los 2000 la pareja más famosa y querida de Hollywood. Tras unos años saliendo se casaron en el año 2000 pero su matrimonio solo duraría 5 años.

A lo largo de este tiempo su relación ha pasado por muchas etapas pero durante años la actriz de 'Friends' tuvo que hacer frente a terribles comentarios y especulaciones sobre su ruptura.

Y es que, al poco de separarse Brad Pitt empezaría a salir con Angelina Jolie con la que tendría 6 hijos, 3 adoptados y 3 biológicos. Acontecimientos que avivaron los rumores sobre que el actor había dejado a Aniston porque ella no quiso tener hijos y había antepuesto su carrera a formar una familia.

Brad Pitt y Angelina Jolie con sus hijos | Gtres

Ahora, Jennifer ha hablado por primera vez sobre los problemas que tuvo durante años para quedarse embarazada y los procesos de fertilidad a los que se sometió para ser madre. Puedes ver todo lo que ha dicho en el vídeo de arriba.

Así, en estas declaraciones también hace alusión a lo duro que fue tener que enfrentarse a todo lo que se decía de ella y Brad Pitt: "Y la razón por la que me dejó mi marido, por la que rompimos y acabamos nuestro matrimonio, era porque no le daba un hijo. Absolutas mentiras. No tengo nada que esconder en este punto", dice en su entrevista a la revista 'Allure'.

Jennifer Aniston y Brad Pitt | Gtres

Tras ello, una fuente cercana a Brad Pitt ha hablado con 'HollywoodLife' donde dice sobre la reacción del actor a estas declaraciones: "Brad respeta la decisión de Jennifer de aclarar sus problemas de fertilidad".

"Los dos han tenido sus altibajos y hoy son muy amigos", afirma sobre la relación que actualmente mantiene la expareja.

Y es que, después de su divorcio Jennifer y Brad han logrado retomar su relación y crear una nueva amistad desde cero.

