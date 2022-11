La reacción de Justin Theroux tras revelar Jennifer Aniston sus problemas para ser madre

Jennifer Aniston ha ofrecido una de sus entrevistas más personales en toda su carrera a la revista 'Allure'. La popular actriz de Hollywood que se hizo famosa en los años 90 por la mítica serie 'Friends' ha hablado sin pelos en la lengua sobre uno de los temas más duros en su vida, la maternidad.

La actriz ha estado casada en dos ocasiones. Primero con Brad Pitt, desde el año 2000 hasta el 2005, y luego con el actor Justin Theroux, desde el año 2015 al 2017. Actualmente Jennifer tiene 53 años y no tiene hijos, un tema del que se ha especulado mucho en todas estas décadas.

Tanto es así, que incluso se llegó a decir que Brad Pitt dejó a Jeniffer Aniston porque ella eligió su carrera a tener hijos. Un tema del que la intérprete también ha hablado de forma muy clara.

Así, por primera vez, Aniston se desahoga y asegura que intentó durante años poder ser madre y quedarse embarazada. Un proceso muy difícil en el que tuvo que lidiar con todo lo que se decía de ella en los medios: "Años y años de especulaciones... Fue realmente duro. Estaba sometiéndome a FIV (fertilización in vitro), tomando tés chinos, de todo. Lo intenté todo. Habría dado lo que fuera por que alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado". En el vídeo de arriba puedes ver todas las declaraciones que ha hecho sobre el tema.

Aniston publicó un post en Instagram donde mostraba una de las fotos de la sesión que se hizo para este reportaje. Una imagen que ha sido muy comentada pero el mensaje más destacado ha sido el de su ex Justin Theroux quien la ha apoyado con dos emoticonos donde pone un puño y un corazón.

Aniston y Theroux empezaron a salir en el año 2011. Tras cuatro años juntos se casaron pero en 2017 decidieron tomar caminos diferentes. Pero, aunque su relación como pareja no durará los actores siempre han seguido teniendo una amistad muy cercana.

Prueba de ello es la cena donde los pudimos ver recientemente o los mensajes que se suelen dejar en las redes sociales donde demuestran el amor que sigue habiendo entre ellos.

