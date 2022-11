¡Vaya cuerpo! Jennifer Aniston, impresionante en sus imágenes más provocativas a los 53 años

Jennifer Aniston es, sin duda, una de las grandes protagonistas de todos los medios estos días después de conceder a la revista 'Allure' su entrevista más sincera.

La actriz ha hablado sin tapujos de un tema del que se ha especulado mucho en su vida: ¿Por qué Jennifer Aniston no ha tenido hijos? Así, ahora la actriz de 'Friends' confiesa que luchó durante mucho tiempo para quedarse embarazada, momentos que en los que tuvo que lidiar con los peores rumores.

Junto a esta entrevista, la actriz ha protagonizado una sesión de fotos donde se muestra más sexy que nunca. En la portada Aniston aparece vestida solo con un diminuto bikini de chanel donde se aprecia su tonificado abdomen.

Luego la vemos con otro provocador look, un vestido negro largo con grandes aberturas a los lados.

Además, aparece en otro momento con un estilismo blanco de Dior, formado por un top y unos pantalones anchos, donde posa con su perro.

"No está aquí para disimular o bailar alrededor de su verdad. Para su quinta portada de Allure, la actriz de 'The Morning Show' y fundadora de LolaVie habla sobre el conflicto familiar, revela su viaje #IVF y analiza las piezas de la pérdida personal. Pero ha salido fortalecida del otro lado y no se arrepiente de nada, aparte de desear haber sido más amable con una Jennifer más joven", reza el post de la revista en Instagram.

"Me siento mejor con quien soy hoy, mejor que nunca cuando tenía 20 y 30 años, o a mediados de los 40. Necesitábamos dejar de decirnos cosas malas a nosotros mismos. Tendrás 65 años algún día y pensarás , me veía jodidamente genial a los 53 años", declara Jennifer.

Y es que, razón no le falta porque a sus 53 años está espectacular.

