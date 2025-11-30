Revelan el vídeo del arresto de William Levy en Florida bajo los efectos del alcohol: así fue el momento de su detención

La estrella cubana, William Levy, protagonizó diversos titulares el pasado abril después ser arrestado a la salida a un restaurante en Florida.

Según se informó, el actor terminó esposado y se enfrentó a varios cargos por ebriedad, alteración del orden público y allanamiento de propiedad privada. A la salida de los juzgados, Levy ofreció su versión de los hechos, asegurando que lo que quería era controlar la situación para que no se desbordara, pero lamentó que terminara siendo él el esposado.

William Levy tras ser detenido por la policía | Gtres

En sus primeras declaraciones tras su detención, el intérprete señaló que "estaba tomándome un traguito como solemos hacer" con un padre del equipo en el que juega su hijo en el restaurante Baires Grill, en Weston, y que lo único que hizo fue mediar en una discusión de éste con otra persona que se encontraba en el lugar.

De hecho, distintas voces señalaron que todo se trató de una trampa organizada por su exmujer, Elizabeth Gutiérrez.

Ahora, la periodista Mandy Fridmann ha revelado en sus redes sociales el vídeo en el que se ve a William Levy siendo detenido el pasado abril.

Sorprendido y repitiendo una y otra vez en español "¿esto es verdad?", en la grabación se observa el momento en que la patrulla de policías le meten al vehículo.

En el clip, un agente le señala que por qué estaba siendo detenido: "Te dijeron que te tenías que ir y no te fuiste", mientras que el actor responde: "¿Quién me dijo que me tenía que ir?".

Todo ello, con el intérprete visiblemente bajo los efectos del alcohol.