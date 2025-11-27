Alejandra Silva se sincera sobre sus planes de futuro con Richard Gere: "España es mi hogar, mi corazón está aquí"

Un mes después de abandonar España para regresar a los Estados Unidos por motivos profesionales tras un año residiendo junto a sus hijos en Madrid, Alejandra y Richard Gere han regresado a nuestro país para presentar su proyecto más especial: El corto documental Lo que nadie quiere ver, que han realizado de la mano de la organización Hogar sí y en el que el icónico matrimonio visibiliza la dura realidad de las personas sin hogar.

Aprovechando su presencia en España -que todavía se alargará unos días ya que la pareja realizará el encendido solidario del árbol de Navidad de Murcia con la Fundación Aladina, poniendo así la primera piedra del que será el primer gimnasio pediátrico para niños con cáncer- el protagonista de Oficial y caballero y su mujer han asistido a la gala de los premios Elle X Future, en la que hace justo un año el actor recibió el galardón Elle Eco Award 2025, que en esta ocasión ha recaído en Alejandro Sanz.

Tras protagonizar un cariñoso encuentro ante las cámaras con el cantante de Corazón partío, y posar de lo más sonrientes junto a él y su novia, la actriz Candela Márquez, Richard y Alejandra han demostrado una vez más su cercanía respondiendo a las preguntas de la prensa y revelando, además de su próximo proyecto juntos, cuáles son sus planes para las próximas Navidades, y si en un futuro volverán a vivir en España.

Richard Gere y su mujer Alejandra Silva | Gtres

Chapurreando algunas palabras en español -idioma que la empresaria habla con sus hijos, encargados de traducirle sus conversaciones al actor, como han confesado entre risas-, la enamorada pareja nos ha contado que la pasión de ambos por la fotografía se traducirá en la publicación de un libro con las mejores imágenes que han hecho en sus viajes, y que nos descubrirán su faceta más personal, familiar y desconocida.

Respecto a su inesperada marcha de nuestro país, Alejandra ha asegurado que "nunca me voy a ir de Madrid porque España es mi hogar. Entonces, al final, aunque pases más tiempo en Estados Unidos siempre voy a estar aquí, mi corazón está aquí, bueno, mi casa está aquí, y mis niños están encantados, venían en el avión diciendo ¡Mamá! ¿Vamos a España? ¿Cuántos días quedan para ir a España? Están encantados".

Sin embargo, no estarán aquí en Navidad, como ha revelado con una sonrisa: "Nuestro plan es una buena chimenea, una mantita y todos juntos. Este año nos vamos a ir fuera, no estamos en Estados Unidos ni en España".

2026 se presenta, como reconocen, "cargado de ilusiones, vamos a ver cómo podemos abarcar más". ¿Y algún proyecto de Richard en el cine español? Como ha comentado, "me gustaría. Hay muchos directores aquí maravillosos. Algunos no son muy conocidos. Algunos, como Pedro, por supuesto, todos conocen a Pedro. Hay muchos".