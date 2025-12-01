George Clooney confiesa que estuvo enfadado con Brad Pitt durante años tras robarle un papel

George Clooney saltó a la fama mundial tras ponerse en la piel del Dr. Doug Ross en Urgencias. Durante cinco temporadas en antena, el actor fue ganándose una dilatada legión de fans que, cuando pasó a la gran pantalla, siguieron su carrera con sumo interés.

Sin embargo, esta carrera habría sido muy diferente si hubiera logrado un papel para el que también se presentó nada menos que Brad Pitt. Era 1991 y ambas estrellas estaban todavía dando sus primeros pasos en la industria.

George Clooney | Cordon Press

"Llegué a la prueba final para un papel en Thelma y Louise", comenta Clooney antes de revelar el triste desarrollo de los acontecimientos: "Joder, se lo dieron a Brad".

El papel en cuestión ronda los 10 minutos en pantalla; no obstante, este corto tiempo fue más que suficiente como para cser una de las figuras más memorables de la película.

Brad Pitt en Thelma y Louise | Metro-Goldwyn-Mayer

"No vi Thelma y Louise durante años porque me molestaba", continúa George: "Ese papel catapultó su carrera cinematográfica. Antes hacía sitcoms y cosas así, así que podría haber sido lo que me catapultara a mí. ¡Joder!".

Efectivamente, la filmografía de Brad Pitt remontó desde entonces, llegando a uno de su punto de inflexión tan solo tres años después con Leyendas de Pasión y Entrevista con el vampiro.

Curiosamente, ese mismo año George Clooney protagonizó el primer episodio de Urgencias; arrancando así una etapa que lo llevó a la cima del sector. Aunque el daño ya estaba hecho.

George Clooney en Urgencias | NBC

"Me da mucha rabia", recuerda el intérprete en su entrevista con The Times para, acto seguido, aclarar su reacción cuando finalmente se atrevió a ver la cinta de Ridley Scott: "Claro, cuando la vi pensé que tenía que ser ese tipo".

George y Brad comparten hoy en día una bonita amistad que comenzó cuando se dieron la mano en uno de los equipos de ladrones más famosos de todos los tiempos en Ocean's Eleven. Una franquicia que está a punto de tener su cuarta partecon ambos protagonistas recuperando sus respectivos roles.