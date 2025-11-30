La hija de Robert De Niro asegura que Internet fue clave en la muerte por sobredosis de su hijo: "Él quería ayuda"

Leandro De Niro Rodriguez, nieto de Robert De Niro, murió el 2 de julio de 2023 a causa de una sobredosis accidental de una combinación de sustancias como fentanilo, ketamina o cocaína.

Una noticia que supuso un shock para la familia del actor y de la cual él mismo sintió una profunda culpa. En el momento de su muerte, Leandro tenía 19 años y más de dos años después, su madre, Drena, ha recordado cómo fueron los últimos momentos de su hijo.

El mes pasado, cinco personas fueron detenidas acusadas de distribuirle las drogas y la hija de De Niro ha dicho para Page Six que esos arrestos fueron "realmente extraños" y que "es muy agridulce porque no te sientes más feliz".

"No estoy interesada en arruinarle la vida a alguien de 24 años", ha comentado Drena, pero espera "que se haga justicia".

Sobre los momentos previos a su muerte, Drena advirtió que TikTok, la pandemia y el fentanilo fueron "un trío terrible" que atrapó a Leandro.

"Hubo un cambio en él rapidísimo", dijo Drena, aunque era consciente del consumo que hacía de opioides. "Le gustaba fumar marihuana, le gustaba salir de fiesta y pasarlo bien, pero se descontroló tan rápido que supe que algo no andaba bien, y supe que tenía que ver con lo que hacía en Internet".

"Me dio mucha pena porque él quería ayuda", señaló Drena. "Sabía que estaba sobrepasando sus límites. No creo que ni siquiera supiera por qué. Creo que había estado expuesto a drogas mucho más fuertes que desconocía", explicó y ha asegurado que antes de su muerte habían estado "hablando de ir rehabilitación".

La hija de Robert De Niro cuenta cómo se enteró de su muerte

En esa misma entrevista, Drena recordó cómo se sentía "completamente angustiada y no tenía idea de por qué" horas antes de enterarse del fallecimiento de Leandro.

"Me desperté y estaba hecha un desastre. No podía concentrarme... Estaba muy nerviosa", contó. "Y entonces sonó el timbre. Este detective estaba allí y el mundo entero, tal como lo conocía, se derrumbó", ha contado.

Casi dos años y medio después de aquello, Drena creó la Fundación Leandro De Niro Rodríguez "para crear conciencia" sobre el fentanilo y "ofrecer amor y empatía a los jóvenes que luchan contra la adicción y la salud mental".