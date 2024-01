Selena Gomez compara su cuerpo de antes con el de ahora y reconoce que no lo tendrá "nunca más" pero que "está bien"

A sus 31 años, Selena Gomez lleva más de media vida presente delante de las cámaras con su carrera como actriz y cantante.

Haber crecido en la industria mientras el mundo era testigo no es fácil para ninguna estrella infantil, como acaba de demostrar Michelle Trachtenberg por los comentarios a su cara, pero ahora que ha llegado a la madurez Selena ha conseguido un grado envidiable de aceptarse a sí misma.

La propia estrella, muy activa habitualmente en redes sociales, ha hecho una reflexión en su Instagram muy importante al ser referente de tantas jóvenes.

"Hoy me he dado cuenta de que no volveré a verme así nunca más...", confesaba junto a una foto de sí misma en bikini cuando tenía 21 años.

La reflexión de Selena Gomez | Instagram @selenagomez

A continuación publicaba otra en su cuerpo actual donde también aparece con un conjunto de baño, añadiendo:

"No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... A veces se me olvida que está bien ser yo misma", reconoce.

Selena sabe que la aceptación de uno mismo, y más tras haber experimentado tantos cambios con el cuerpo y su salud, requiere trabajo pero es necesaria.

La joven fue diagnosticada con lupus con solo 24 años y ha sido todo un camino llegar hasta donde está ahora, incluyendo medicación que, según ella ha explicado en alguna ocasión, la hinchaba muchísimo, un trasplante de riñón o quimioterapia para hacer frente a su enfermedad.

Ahora Gomez aplaude su cuerpo tal y como es y puede ayudar a muchas (y muchos) de sus fans que también estén sufriendo cambios, o que simplemente no puedan mantener su aspecto de los 20 años (porque es un tanto imposible).